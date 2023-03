Dwayne Johnson partilhou um vídeo do seu reencontro com Brendan Fraser na cerimónia dos Óscares.

As imagens mostram-nos em animada conversa nos bastidores e Fraser a apresentar os dois filhos.

Há 21 anos, os dois atores encontraram-se em "O Regresso da Múmia", que foi o primeiro filme da antiga estrela do wrestling, então mais conhecida por The Rock.

Ainda que, tecnicamente, nunca tenham chegado a atuar juntos (Fraser recordou numa entrevista que atuou com uma bola de ténis depois substituída com os efeitos especiais pela personagem do Rei Escorpião), coincidiram no lançamento do filme e Dwayne Johnson nunca esqueceu a gentileza do colega.

"Um momento de círculo completo muito cool aqui com o meu amigo de longa data Brendan Fraser e os seus filhos", partilhou com seus mais de 369 milhões de seguidores.

"O meu primeiro filme em Hollywood foi 'O Regresso da Múmia', em que o Brendan era a estrela", recordou.

"Muitos críticos e cínicos apostaram contra mim naquela época, mas o Brendan recebeu-me de braços abertos e apoiou-me muito. Nunca me esqueço de pessoas gentis", acrescentou.

"Agora, anos depois, Brendan ganha o seu Óscar de Melhor Ator em "A Baleia” e eu acabei por ficar famoso por usar uma bolsa de cintura", brincou.