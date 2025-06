Nos EUA o lançamento foi no final de abril, mas só recentemente ficou disponível o trailer legendado de "The Smashing Machine: Coração de Lutador", com estreia nos cinemas portugueses marcada para 2 de outubro.

Sem tatuagens e com cabelo, próteses e um sotaque bem diferente da sua voz característica, as imagens ao som de “My Way” mostram a exigente transformação de Dwayne Johnson, uma das estrelas mais reconhecíveis e populares do cinema, no lendário lutador de MMA Mark Kerr, um dos pioneiros do Vale Tudo, Pride e UFC: sem tatuagens e com cabelo, próteses e um sotaque bem diferente da sua voz característica.

"Ambientado no virar do milénio, o filme acompanha a trajetória de Kerr quando o sucesso desportivo já não é suficiente para o manter de pé", revela a apresentação oficial, explorando "o lado mais vulnerável de um ícone dos desportos de combate, revelando as tensões entre a glória exterior e o colapso interior".

Retomando a parceria iniciada com "Jungle Cruise" (2021), Emily Blunt interpreta da companheir de Mark Kerr e "testemunha da espiral de instabilidade emocional e física que ameaça tudo o que construíram".

Com o mesmo título original de um documentário de 2003 da HBO, o projeto é de prestígio: além do estúdio A24, ligado ao cinema do circuito independente e que triunfou nos Óscares com "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", o argumentista e realizador é Benny Safdie, metade da dupla "Safdie", responsável com o irmão Josh pelos filmes "Good Time" (2017) e "Diamante Bruto" (2019).

