Com cabelo e sem tatuagens, um impressionante trabalho de caracterização torna praticamente irreconhecível Dwayne 'The Rock' Johnson em "The Smashing Machine".

O prestigiado estúdio A24 partilhou esta terça-feira a primeira imagem do filme atualmente em rodagem, onde o ator interpreta o lendário lutador de MMA Mark Kerr, um dos pioneiros do Vale Tudo, Pride e UFC.

No papel da esposa, Emily Blunt também se vê do lado direito.

A PRIMEIRA IMAGEM.



Com o mesmo título de um documentário de 2003 da HBO, a história retratará "a luta de Kerr contra o vício, as vitórias, o amor e a amizade no ano 2000".

O projeto é de prestígio: além do estúdio e distribuidora ligado ao cinema do circuito independente e que triunfou nos Óscares com "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", o argumentista e realizador é Benny Safdie, metade da dupla "Safdie", responsável com o irmão Josh de "Good Time" (2017) e "Diamante Bruto" (2019), momentos altos nas carreiras como atores respetivamente de Robert Pattinson e Adam Sandler.

Benny Safdie também foi ator em títulos como "Licorice Pizza", a série "Star Wars" do Disney+ "Obi-Wan" e "Oppenheimer".

Não são conhecidas as datas de produção ou estreia de "The Smashing Machine".