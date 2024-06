Os estúdios Sony e Legendary anunciaram na quarta-feira que "Street Fighter" está a caminho dos cinemas.

Um novo filme em imagem real baseado no mítico jogo de vídeo estreia a 20 de março de 2026.

Não são conhecidos mais detalhes sobre o projeto, que terá perdido recentemente a dupla de realizadores Danny e Michael Philippou.

"Street Fighter" é mais uma conhecida 'propriedade intelectual' rentabilizada por Hollywood: trata-se de uma das mais célebres séries de jogos de vídeo de todos tempos.

Os primeiros, de 1987 e 1991, rapidamente se multiplicaram numa sucessão imensa de plataformas, entrando nos domínios da BD, da animação para televisão e dos jogos de cartas.

Em 1994 namorou pela primeira vez o cinema com "Street Fighter - A Batalha Final", um filme de má memória protagonizado por Jean-Claude Van Damme, com Kylie Minogue e Simon Callow entre o elenco, que contou com a última participação no cinema de Raul Julia.

Em 2009 regressou ao grande ecrã com "Street Fighter: A Lenda de Chun-Li", um filme assinado pelo polaco Andrzej Bartkowiak com Kristin Kreuk, Chris Klein e Neal McDonough.