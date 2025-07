Kylie Minogue atua esta terça-feira, 15 de julho, na MEO Arena, em Lisboa. O concerto arranca às 21h30 e tem primeira parte a cargo da drag queen, DJ e produtora britânica Jodie Harsh, a partir das 20h30. As portas abrem às 20h00.

Em comunicado, a promotora Last Tour refere que esta digressão é a maior de Kylie Minogue desde 2011. Arrancou em fevereiro na Austrália, seguiu pela Ásia e América do Norte e chegou à Europa em maio.

A artista subirá ao palco na MEO Arena para uma única apresentação em Portugal, onde revisitará sucessos da carreira, além de trazer temas do álbum mais recente, "Tension II", editado em outubro de 2024.

O novo disco "conta com 13 faixas que exploram ainda mais as suas incursões no mundo da música eletrónica, refletindo o som e a energia que marcam a sua fase atual", assinala a promotora. Entre as colaborações no álbum destacam-se nomes como Sia, The Blessed Madonna, Orville Peck e Bebe Rexha.

Kylie Minogue, de 57 anos, lançou-se como atriz ainda criança em telenovelas australianas e só no final dos anos 1980 é que se revelou como cantora, interpretando uma versão de "Locomotion".

O primeiro álbum, "Kylie", saiu em 1988 e do alinhamento dance-pop fazia parte o tema "I Should Be So Lucky". A este êxito somou-se na altura "Specially for You", um dueto com Jason Donovan.

A cantora, que cresceu nos arredores de Melbourne, tinha assim ultrapassado a barreira da distância da Austrália e entrado na Europa e nos Estados Unidos, chegando a ser comparada a Madonna.

Desde então, conquistou Grammys, prémios Brit e lançou uma das canções mais populares da primeira década do século XXI, “Can’t Get You Out of My Head”. Entrou em filmes como “Street Fighter” ou “Holy Motors” e colaborou com vários artistas ao longo da carreira, com destaque, por exemplo, para o tema “Where the Wild Roses Grow”, de Nick Cave.