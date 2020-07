“Estamos a tentar encontrar uma solução para levar a produção avante, vamos fechar a equipa toda num hotel entre fim de julho até ao fim de agosto. […] Em termos de equipa ficam as mesmas pessoas, em termos de tempo reduzimos os dias de rodagem e aumentámos as horas”, explicou o produtor Rodrigo Areias à agência Lusa.

As filmagens de “Não Sou Nada” deveriam ter acontecido no início da primavera, mas foram suspensas por causa da pandemia da COVID-19 sendo agora retomadas com alterações no plano de rodagem, no orçamento e na coordenação de técnicos e elenco.

Segundo Rodrigo Areias, está a ser montado um estúdio de cena num armazém da antiga Fábrica do Rio Vizela, na Vila das Aves, Santo Tirso, que possui espaço de escritórios dos anos 1920, importantes para o cenário do filme.