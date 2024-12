"El 47", que narra a luta num bairro operário de Barcelona nos anos 1970, e "La infiltrada", sobre uma polícia que se infiltra na organização armada ETA, lideraram as nomeações para os prémios Goya do cinema espanhol, onde o português "Grand Tour", de Miguel Gomes, falhou a corrida para Melhor Filme Europeu.

O primeiro, realizado por Marcel Barrena, concorre, entre outros, a Melhor Filme, Argumento Original e Montagem, somando 14 nomeações, mais uma do que a de Arantxa Echevarría, segundo anunciou esta quarta-feira a Academia de Artes e o Ciências Cinematográficas da Espanha.

Para a cerimónia no dia 8 de fevereiro de 2025 em Granada, também aspiram a vários prémios “Segundo Premio”, de Isaki Lacuesta e Pol Rodríguez, com onze nomeações, e “O Quarto ao Lado”, de Pedro Almodóvar, com dez.

O famoso cineasta espanhol competirá para ganhar outro Goya de Melhor Realização e Argumento Adaptado para a sua primeira longa-metragem em inglês, enquanto as suas protagonistas, Tilda Swinton e Julianne Moore, competirão pelo prémio de Melhor Atriz Principal.

No entanto, a produção, uma reflexão sobre a morte com a qual o premiado realizador da região de La Mancha ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, ficou fora dos candidatos ao Goya de Melhor Filme, que juntou "El 47", "La infiltrada", "Casa en flames", "La estrella azul" e "Segundo Premio", nenhum deles com previsão de estreia em Portugal.

Juntamente com Swinton e Moore, a categoria de Melhor atriz junta a aplaudida Carolina Yuste, estrela de "La inflitrada", a veterana Emma Vilarasau, protagonista do drama familiar "Casa en flames", e Patricia López Arnaiz, do comovente "Los destellos".

Na categoria masculina competirão Eduard Fernández - que apesar de também interpretar o protagonista de "El 47" é candidato pela sua atuação mimética em "Marco" -, Alberto San Juan por "Casa en Flames", Alfredo Castro por "Polvo serán", Urko Olazábal por "Soy Nevenka" e Vito Sanz por "Volveréis", sendo este último o único a ter estreia portuguesa anunciada para janeiro.

Na corrida para Melhor Filme ibero-americano estarão o brasileiro "Ainda estou aqui" (estreia em Portugal em janeiro), o uruguaio "Agárrame Fuerte", o argentino "El Jockey", o chileno "El lugar de la Otra", bem como o costarriquenho "Memorias de un cuerpo que arde".

Os candidatos a Melhor Filme Europeu serão os franceses “O Conde de Monte Cristo” e “Emília Pérez”, o italiano “A Quimera” e o britânico “A Zona de Interesse” (todos já passaram nos cinemas nacionais) e a animação da Letónia “Flow - À Deriva” (estreia em Abril).

Para Melhor Filme de animação concorrem "Buffalo Kids", "Guardiana de Dragones", "Mariposas Negras", "Rock Bottom" e "Super Pai Natal", estando o último nos cinemas nacionais.

Além disso, a 39.ª edição dos Prémios Goya entregará o seu prémio honorário à atriz Aitana Sánchez-Gijón, conforme anunciado pela Academia há algumas semanas.