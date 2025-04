O primeiro Encontro e Mostra de Cinema – iNTERVALOS arranca hoje no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, reunindo mais de uma dezena de cineastas convidados.

A iniciativa, anunciada pelo CCC como “uma espécie de retiro cinéfilo intensivo”, vai decorrer até sábado, dia 12, com uma programação em que “cineastas convidados a exibir os seus filmes são, por sua vez, desafiados através de uma carta-branca, a propor outros filmes em diálogo com os seus”.

Nesta primeira edição poderão ser visto os filmes “Rhoma Acans”, de Leonor Teles (2013), “Cama de Gato”, de Filipa Reis e João Miller Guerra (2012), “Maria Sem Pecado”, de Mário Macedo (2016), “A Nossa Terra, o Nosso Altar”, de André Guiomar (2020), “Água Mole”, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves (2017), “Para além das Montanhas”, de Aya Koretzky (2011).

No que toca a curtas-metragens, serão exibidas “Razão Entre Dois Volumes”, de Catarina Sobral (2008), “Voa Voa num Prédio de Lisboa”, de Joana Toste (2009), e “Mesa” (2010), de João Fazenda.

A mostra pretende ainda, anualmente, colocar “um foco particular na obra de um cineasta que tenha relevância e reconhecimento no meio cinematográfico português”, segundo o CCC, que este ano escolheu Manuel Mozos e o filme “Xavier” (1991-2002).

O Encontro e Mostra de Cinema – iNTERVALOS é organizado pelo CCC em parceria com a Escola Superior de Arte e Design (ESAD.CR), a associação Cultural OSSO e o Cine Clube das Caldas da Rainha.

A primeira edição da mostra conta com apoio do município das Caldas da Rainha e do Instituto de Cinema e do Audiovisual (ICA).