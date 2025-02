O primeiro Encontro e Mostra de Cinema – iNTERVALOS vai realizar-se no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, entre os dias 10 e 12 de abril, com mais de uma dezena de cineastas convidados.

A iniciativa “pretende agregar pessoas de diversas latitudes, convidando-as para uma espécie de retiro cinéfilo intensivo onde se conheçam e estabeleçam afinidades e cumplicidades”, divulgou hoje o CCC, responsável pela organização do iNTERVALOS - Encontro e Mostra de Cinema.

A mostra tem por objetivo “abrir um espaço de partilha e discussão do cinema português contemporâneo", no âmbito de uma programação em que “cineastas convidados a exibir os seus filmes são, por sua vez, desafiados através de uma carta branca, a propor outros filmes em diálogo com os seus”, refere o CCC em comunicado.

A primeira sessão conjunta de "filmes em diálogo", juntará, no dia 10, “Rhoma Acans”, de Leonor Teles (2013), e “Cama de Gato”. de Filipa Reis e João Miller Guerra (2012), seguida de conversa com os cineastas.

No dia 11, a sessão conjunta da tarde apresentará os filmes “Maria Sem Pecado”, de Mário Macedo (2016), em diálogo com “A Nossa Terra, o Nosso Altar”, de André Guiomar (2020). Na sessão da noite serão exibidos “Água Mole”, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves (2017), em diálogo com “Para além das Montanhas”, de Aya Koretzky (2011).

No sábado de manhã, a última sessão conjunta de filmes em diálogo contará com a exibição das curtas-metragens, primeiro “Razão Entre Dois Volumes”, de Catarina Sobral (2008), com “Voa Voa num Prédio de Lisboa”, de Joana Toste (2009), que por sua vez estará em diálogo com “Mesa” (2010), de João Fazenda.

A mostra pretende ainda, anualmente, colocar “um foco particular na obra de um cineasta que tenha relevância e reconhecimento no meio cinematográfico português”, segundo o CCC. Este ano incidirá sobre Manuel Mozos, sendo exibido o filme “Xavier” (1991-2002), a anteceder uma conversa como o seu autor.

Organizada em parceria com a Escola Superior de Arte e Design (ESAD.CR), a associação Cultural OSSO e o Cine Clube das Caldas da Rainha, a mostra de cinema integra também no programa o lançamento público do livro “Um Território Comum. Residências de Investigação Artística do Mestrado em Artes do Som e da Imagem, da ESAD.CR”, e a mostra de trabalhos das Residências de Investigação Artística do Mestrado em Artes do Som e da Imagem deste polo do Instituto Politécnico de Leiria.

A Associação Portuguesa de Realizadores apresentará a publicação “Glória de Fazer Cinema em Portugal”, sobre a história da associação e, através dela, um olhar sobre o cinema português.

Ao longo dos três dias serão ainda realizadas visitas guiadas à cidade e ao espólio de cinema e arquivo cinematográfico de Mário Lino, patente no museu do Ciclismo.

A primeira edição da mostra conta com apoio do município das Caldas da Rainha e do Instituto de Cinema e do Audiovisual (ICA).