A organização anunciou o regresso do festival “num renovado formato” de temporada com uma programação anual marcada pela aposta ”em talento alternativo, emergente e efervescente da música nacional e internacional”.

Ao longo deste ano subirão ao palco do CCC “mais de 30 artistas nacionais e internacionais entre diversas atividades paralelas como cinema, numa parceria entre o Mestrado das Artes do Som e da Imagem da ESAD.CR e o Cineclube das Caldas da Rainha”, divulgou a organização em comunicado.

A temporada de concertos vai iniciar-se no dia 22 de março, com a artista portuguesa Evaya, que se prepara para editar o seu disco de estreia. Ainda na primeira noite do festival terá lugar a apresentação do disco "Zeitgeist", de The Legendary Tigerman.

A programação continuará a 5 de abril, com Bia Ferreira, Sreya e Alexandre Soares Ft. Krake. Ainda em abril, no dia 18, subirão ao palco Prétu, Inês Malheiro e André Henriques.

Em maio, no dia 10, será a vez de Filipe Sambado, Galgo e Agressive Girls.

No mês de junho o festival propõe, no dia 8, Criatura e Emmy Curl e, no dia 29, Hatis Noit e l_ava.

A primeira parte da temporada fechará no dia 4 de julho com Conferência Inferno, Blanco Teta e Proxy Fae.

A programação será retomada em setembro, com nomes a anunciar e “focada nas residências artísticas, várias estreias de novos artistas (entre os quais Carolina Miragaia e Martin Limbo) e o regresso de alguns nomes que deixaram ótimas memórias no festival”, referem os organizadores.

Para a organização, este formato de festival promove “uma presença cultural regular na cidade das Caldas da Rainha”, o que justifica a continuidade do modelo aplicado em 2023 de forma experimental e que consideram ter-se tornado “um sucesso”.

O Impulso 2024 é organizado pela Pulsonar Associação numa coorganização com o município das Caldas da Rainha, o CCC e em parceria com a ESAD.CR do Politécnico de Leiria.

Os bilhetes estão à venda na BOL, com valores entre os 10 e os 15 euros.