A irmã mais nova de Sherlock Holmes está de volta.

A Netflix divulgou esta quinta-feira as primeiras imagens oficiais de "Enola Holmes 2" e ainda anunciou a data de lançamento: 4 de novembro.

Além dos regressos de Millie Bobby Brown e Henry Cavill, respetivamente como Enola e Sherlock Holmes, e Helena Bonham Carter como a mãe dos irmãos, ficaram disponíveis imagens de dois novos atores na saga, Louis Partridge como o Visconde Tewkesbury e Sharon Duncan-Brewster numa personagem ainda por revelar.

Atrás das câmaras, regressam também o realizador Harry Bradbeer e o argumentista Jack Thorne para a nova adaptação da série literária de Nancy Springer.

Seguindo as pisadas do seu irmão, na nova história Enola é agora uma detetive privada e aceita o seu primeiro caso, que consiste em encontrar uma menina desaparecida. Porém, uma perigosa conspiração desperta um mistério cuja resolução requer a ajuda de amigos e do próprio Sherlock.

O primeiro "Enola Holmes" era para ter estreado nos cinemas, mas estúdio optou por vendê-lo à Netflix, num dos primeiros grandes negócios por causa da pandemia.

Após o lançamento a 23 de setembro de 2020, entrou no Top 10 dos filmes originais mais vistos de sempre na plataforma, com uma audiência de 189,90 milhões de horas visualizadas nos primeiros 28 dias, o que abriu caminho para a sequela.

AS PRIMEIRAS IMAGENS.