Nicolas Cage junta mais uma personagem icónica a uma longa galeria como Drácula, Nicholas Hoult é o fiel lacaio Renfield, e o que existe entre os dois é "uma relação tóxica".

Com esta descrição arranca o primeiro trailer de "Renfield" e as imagens que se seguem confirmam que é apropriada, já que Reifeld encontra uma nova oportunidade de vida quando se apaixona por uma polícia de trânsito mal-humorada e agressiva (papel de Awkwafina), mas vai ter grandes dificuldades em acabar com a tal "relação tóxica" de séculos de servidão.

Na realização desta comédia de terror e muita ação que promete dar um "twist" aos tradicionais clássicos de monstros do estúdio Universal está Chris McKay, o mesmo do filme de ação "A Guerra do Amanhã" com Chris Pratt (2021) e da animação "Lego Batman: O Filme" (2017).

A estreia nos cinemas está anunciada para 13 de abril.

TRAILER LEGENDADO.