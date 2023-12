O musical de fantasia "Wonka", impulsionado pelo poder de estrela de Timothée Chalamet, teve uma ótima estreia nos cinemas norte-americanos este fim de semana, após uma estreia igualmente forte no mercado internacional, indicaram os observadores da indústria no domingo.

Suplantando ligeiramente as previsões, o filme do estúdio Warner Bros. arrecadou cerca de 39 milhões de dólares nos EUA e Canadá no período de sexta a domingo, de acordo com a Exhibitor Relations. O valor soma-se aos 112 no exterior, onde o filme estreou uma semana antes, como foi o caso de Portugal.

“Esta é uma excelente abertura”, especialmente porque os filmes voltados para a família lançados em dezembro tendem a crescer durante as férias, disse o analista David A. Gross.

“O impulso é muito bom”, acrescentou.

O filme é uma prequela, com Chalamet como uma versão mais jovem de Willy Wonka, o famoso fabricante de chocolates criado por Roald Dahl, personagem interpretada pela primeira vez por Gene Wilder e depois por Johnny Depp.

“Wonka” junta ainda no elenco Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins e, na sua primeira aparição como Oompa-Loompa, Hugh Grant.

"The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes" (2023)

Outra prequela, "The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes", ficou em segundo lugar para o fim de semana com 5,8 milhões, mostrando um impressionante poder de resistência na sua quinta semana de exibição.

Tom Blyth, Rachel Zegler e Peter Dinklage protagonizam a história sobre a décima edição dos Jogos da Fome no Estado distópico de Panem e as receitas para a produção de 100 milhões estão nos 300,5, confirmando o sucesso do investimento do estúdio Lionsgate.

Em terceiro lugar ficou a fantasia de animação "O Rapaz e a Garça", do estúdio Ghibli, com 5,2 milhões.

O filme japonês segue Mahito, de 11 anos, que, durante a Segunda Guerra Mundial, conhece e relaciona-se com uma garça cinzenta falante após a sua mãe morrer num incêndio.

A história sobre a maturidade conquistada do célebre animador japonês Hayao Miyazaki liderou as bilheteiras norte-americanas no fim de semana passado, tornando-se a primeira produção original de anime a fazê-lo e os mais de 23 milhões no mercado são já o maior sucesso local para o estúdio, ultrapassando "O Mundo Secreto de Arrietty" (2010).

Em quarto lugar ficou outra produção japonesa, o filme de ação e ficção científica "Godzilla Minus One", dirigido por Takashi Yamazaki e produzido pela Toho International, com 4,9 milhões.

O sucesso (34,2 milhões no mercado americano e quase 29 no internacional) chegará aos cinemas portugueses a 28 de dezembro.

Em quinto lugar ficou "Trolls 3: Todos Juntos", com quatro milhões na sua quinta semana de lançamento e um total de 183 a nível mundial, muito distante do impacto do primeiro filme em 2016.

A próxima semana deve ser grande para os cinemas norte-americanos e dominada pelo estúdio Warner Bros, com "Aquaman e o Reino Perdido" a chegar na sexta-feira, e a nova versão musical de "A Cor Púrpura" no dia de Natal.