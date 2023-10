O mito que é hoje Jean-Claude Van Damme no cinema de ação e artes marciais começou com "Bloodsport" ("Força Destruidora" em Portugal), onde interpretava Frank Dux, um capitão do Exército dos EUA que entrava num brutal torneio clandestino de artes marciais chamado Kumite para honrar o legado do seu moribundo mestre.

Lançado em 1988, os fãs do ator belga costumam indicar este como o melhor filme da sua carreira, mesmo que seja contestada a credibilidade da personagem verdadeira que interpretava.

Mas um novo livro revela que esteve para ser "enterrado" pelo estúdio Cannon Pictures: Menachem Golan, o mítico líder do estúdio especializado em filmes de baixo orçamento, terá detestado o filme e decidido que não tinha qualidade para estrear nos cinemas, deixando-o 14 meses na prateleira com a intenção de lançá-lo diretamente no (então lucrativo) mercado do vídeo VHS.

Segundo “Last Action Heroes", de Nick De Semlyen (via JoBlo), Van Damme, que tinha suplicado o papel e regressara ao antigo trabalho como motorista de limusines após o fim da rodagem, convenceu o estúdio a deixá-lo reeditar o filme com Carl Press (do clássico "A Torre do Inferno"), reformulando as cenas de luta e reduzindo as cenas mais "paradas" da história.

O resultado foi um "Bloodsport" a um ritmo muito mais acelerado que o estúdio aceitou lançar nos cinemas em fevereiro de 1988.

Mas houve mais um obstáculo: após os fracassos de bilheteira no ano anterior de "O Lutador" (o filme de Sylvester Stallone no mundo das competições de braço de ferro), "Masters do Universo" (com Dolph Lundgren) e "Superman IV: Em Busca da Paz", a Cannon Pictures quase não tinha dinheiro para o marketing e a alternativa foi começar o lançamento pela Ásia e Europa.

Quando o filme chegou ao mercado americano, já era um sucesso de bilheteira, arrecadando mais de 50 milhões de dólares contra um orçamento de apenas 2,3.

a partir daí, Van Damme nunca mais parou: Menachem Golan, com o seu famoso faro para o negócio, rapidamente deu luz verde a "Cyborg" e "Kickboxer" (1989).

Passados 35 anos, "Bloodsport" é agora considerado um dos grandes clássicos do cinema de ação da década de 1980.