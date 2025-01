"Kickboxer" terá um novo capítulo no cinema.

A popular saga de artes marciais começou em 1989 com "Golpe de Vingança" (título em Portugal), popularizando Jean-Claude Van Damme no papel de Kurt Sloane e lançando quatro sequelas sem ele na década de 1990.

Foi relançada com "Kickboxer: A Vingança" em 2016 e a sequela "Kickboxer: A Retaliação" dois anos mais tarde, com o ator belga a ter uma nova personagem e Kurt Sloane interpretado pelo artista de artes marciais canadiano Alain Moussi.

"Kickboxer: Armageddon" é o título da nova sequela, que conseguiu um acordo de distribuição com a Warner Bros. Home Entertainment no importante mercado da América do Norte.

Com rodagem prevista para arrancar na primavera e ainda sem data de estreia, a realização será de Dimitri Logothetis, que já esteve envolvido na produção dos dois últimos filmes.

Além do regresso de Alain Moussi, estão confirmados no elenco mais duas lendas do cinema de artes marciais, Scott Adkins e Mark Dacascos.

O pretexto para as próximas lutas passa por Kurt a tentar encontrar os assassinos da sua esposa. Através do mundo da luta clandestina tailandesa chega até Cesare (Adkins), um mestre de artes marciais que lidera um culto sádico. Não demora muito até que Kurt se veja na luta da sua vida.

O "Kickboxer" original não é um título qualquer na carreira de Van Damme: juntamente com "Bloodsport" ("Força Destruidora") um ano antes, o seu sucesso no cinema e principalmente no florescente mercado do VHS, catapultou-o para o estrelato.

No filme de culto que levou milhares de crianças e adolescentes a querer aprender artes marciais, Van Damme era o irmão mais novo de um campeão (Dennis Alexio). Na Tailândia para uma competição desportiva, via este ficar paralisado às mãos, e pernas, de Tong Po (inesquecível Michel Qissi), um brutal campeão de Muay Thai. Decidido a vingar-se, Kurt começava a treinar com o mentor do seu irmão, Xian Chow (Dennis Chan), que lhe descobria uma força interior maior graças a uma série de exercícios e testes espirituais antes do inevitável confronto final com Tong Po.