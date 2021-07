Graças a acordos históricos com a Netflix e HBO Max, nunca foi tão fácil ter acesso ao catálogo de filmes do mítico estúdio japonês de animação Ghibli.

Agora, um novo estudo da Broadband Choices mediu cada filme pelo seu volume de pesquisa online e encontrou qual é o preferido em praticamente cada país do mundo.

"A Viagem de Chihiro" ficou em primeiro lugar em Portugal e outros 79 países, destacando-se claramente como o mais popular.

Geralmente visto como o filme que tornou o Estúdio Ghibli mais conhecido junto do grande público ocidental e o primeiro a ganhar um Óscar, curiosamente o clássico sobre a corrupção da inocência realizado por Hayao Miyazaki festejou os 20 anos da estreia no Japão a 20 de julho.

As posições seguintes também são de filmes de Hayao Miyazaki: "O Castelo Andante" (2004) ficou em segundo lugar, seguido de "A Princesa Mononoke" (1998) e "Ponyo à Beira-Mar" (2008), sendo os preferidos respetivamente em 19 e 13 países.

"Porco Rosso - O Porquinho Voador" (1992) destaca-se em sete países, incluindo Espanha, França e Itália, à frente dos cinco que preferem "O meu Vizinho Totoro" (1988).

Por último, "O Túmulo dos Pirilampos", realizado por Isao Takahata (1988), é o preferido num único país, o Bangladesh.

O filme preferido em cada país do Estúdio Ghibli

O estudo também indica os países onde mais se procuram os filmes da Ghibli: deixando de parte o Japão, esta lista é liderada pela Austrália, seguindo-se Canadá, EUA, Singapura, Reino Unido e Nova Zelândia, com Portugal em 23.º.

Apesar de não ser formalmente um filme Ghibli, o estudo incluiu as pesquisas de "Nausicaä do Vale do Vento" (1984), que levaram à fundação do estúdio em 1985 por Miyazaki, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma.

De fora ficaram o telefilme "Eu Posso Ouvir o Oceano" (1993) e o recente "Aya e a Feiticeira", cujo lançamento tem sido prejudicado pela pandemia: foi exibido pela TV japonesa a 30 de dezembro do ano passado e tem estreia nos cinemas anunciada para agosto.