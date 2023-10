Vaz da Silva, que colaborou com nomes do cinema como Manoel de Oliveira, João César Monteiro, Fernando Lopes, Wim Wenders, Alain Tanner, Raoul Ruiz ou Paul Auster, terá nesta exposição - patente até 18 de novembro - a projeção de curtas-metragens raramente exibidas, de acordo com a DuplaCena.

José Maria Vaz da Silva começou a trabalhar em 1976, no filme "Ma Femme Chamada Bicho", de José Álvaro Morais, como assistente de imagem e, em 1978, conheceu o produtor Paulo Branco em Paris, com quem iniciou uma longa carreira no cinema, sobretudo como assistente de realização de Manoel de Oliveira, Raoul Ruiz e Fernando Lopes, entre outros.

Foi membro fundador de Antro Casting de Cinema, responsável pelo 'casting' dos filmes “Until the end of the world”, de Wim Wenders, e "Das Tripas Coração", de Joaquim Pinto.

Realizou, mais recentemente, três curtas-metragens e prepara atualmente um documentário no Baleal.