O segundo trailer de "Exterminador Implacável: Destino Sombrio" foi lançado esta sexta-feira.

Nas imagens, Arnold Schwarzenegger fala pela primeira vez como o (envelhecido) exterminador T-800, mas não é ele que traz de volta a icónica frase "I´ll be back" [Voltarei].

"Destino Sombrio" aposta no reencontro com Linda Hamilton como a guerreira Sarah Connor e na influência criativa de James Cameron, aqui como produtor, mas o argumentista e realizador dos dois primeiros filmes, de 1984 e 1991, que entretanto já sugeriu que este será apenas o primeiro de uma trilogia.

O novo filme promete revelar o que se passou "no dia a seguir ao Dia do Julgamento", passando ao lado do que mostraram as outras sequelas, com Gabriel Luna como um novo indestrutível e sofisticado Exterminador, agora na perseguição a Grace (Mackenzie Davis) e Dani Ramos (Natalia Reyes).

Realizado por Tim Miller ("Deadpool"), "Exterminador Implacável: Destino Sombrio" chega a 31 de outubro a Portugal.

VEJA O NOVO TRAILER LEGENDADO.