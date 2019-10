A atriz principal e o realizador de "Exterminador Implacável - Destino Sombrio" souberam que se iam dar bem durante a rodagem porque nenhum dos dois gosta daquele que é um dos momentos mais icónicos de Arnold Schwarzenegger na saga.

Nem Linda Hamilton e Tim Miller são fãs do momento em que o T-800 levanta o polegar em direção a John (Edward Furlong) enquanto derrete na lava no final de "Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento" (1991), de James Cameron.

"Um bocado sentimental demais" é o veredito.

"Apenas posso dizer que isso não é a minha parte favorita do filme", contou Miller quando o tema surgiu durante um podcast do CinemaBlend.

A maioria dos fãs discordará e o realizador diz que isso é um sintoma do momento em que terão visto o filme pela primeira vez: no seu caso, tinha 27 anos.

"Uma das primeiras coisas que perguntei à Linda foi 'O que é que achas do momento do polegar?' E ela reagiu tipo 'Não'", acrescentou o realizador, que soube naquele momento que os dois se iam dar bem.

"Bem, o Jim [Cameron] adora essa cena. Muitas pessoas adoram essa cena. Para mim, é apenas... sei é icónica, mas talvez seja um bocado demasiado sentimental para mim", rematou.

"Exterminador Implacável - Destino Sombrio" estreia esta semana em Portugal.

