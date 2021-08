John Cena está grato pelo que descreve como uma "segunda oportunidade" após um início de carreira no cinema com más escolhas.

O ator de 44 anos e lutador profissional da WWE (praticamente reformado) está a passar por uma boa fase este verão, primeiro como o irmão antagonista de Dominic Toretto em "Velocidade Furiosa 9", e agora com a chegada aos cinemas de "O Esquadrão Suicida", onde interpreta o Peacemaker, um trabalho tão importante que já originou uma série com o título da personagem que estreará na HBO Max em janeiro.

"O Esquadrão Suicida"

Esta é a "sua segunda oportunidade no mundo do cinema", disse em entrevista recente ao jornal USA Today, admitindo que fez muitos "filmes maus" na primeira década do século XXI, incluindo "O Marine" (2006) e "12 Desafios" (2009).

"Costumava punir as pessoas por não trabalharem de forma tão eficiente como a WWE. E enquanto jovem, falhei em grande. Julgava as pessoas e estava apreensivo e queria voltar ao ringue porque adorava aquela gratificação instantânea", explicou.

John Cena recorda que foi apenas com a surpreendente interpretação cómica em "Descarrilada" (2015), ao lado de Amy Schumer, e "a oportunidade para eu ser esquisito" que descobriu o gosto pelo cinema.

"Estou muito grato por ter, pelo menos, a noção suficiente para perceber que estava realmente a estragar as coisas em grande", reconheceu.