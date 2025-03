Fanny Ardant defendeu a lenda do cinema Gérard Depardieu, que está a ser julgado em Paris por duas alegadas agressões sexuais durante a rodagem de um filme em 2021, afirmando que nunca viu nenhum gesto "escandaloso".

O ator de 76 anos, que fez mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual na resposta do cinema francês ao #MeToo, um movimento que ele descreveu como um "terror".

O julgamento concentra-se nas acusações de Amélie, uma cenógrafa 54 anos, e Sarah (pseudónimo), uma assistente de realização de 34 anos, de agressão e assédio sexual, além de insultos sexistas, durante a rodagem de "Les Volets Verts", de Jean Becker.

"Eu, Fanny Ardant, nunca presenciei um gesto que considerasse escandaloso", declarou a atriz na quarta-feira, no terceiro dia do julgamento no Tribunal Correcional, descrevendo o ator como um "amigo de longa data".

"Também sou mulher, já passei por coisas assim. Sei que se pode dizer não a Gérard", acrescentou Ardant, que alcançou fama internacional na década de 1980 com "A Mulher do Lado", de François Truffaut, ao lado do ator.

Fanny Ardant na quarta-feira em tribunal

Nas alegações finais esta quinta-feira de manhã, o Ministério Público pediu uma pena suspensa de 18 meses de prisão e uma multa de 20 mil euros para o ator.

Já a advogada de uma das queixosas disse que "durante quatro dias, não testemunhámos uma estratégia de defesa, mas sim à apologia do sexismo”.

"'Prostituta', 'idiota', 'gorda', 'fazer com que te venhas', 'Sou um homem a sério, tenho o direito'", citou Claude Vincent no início das suas alegações perante uma audiência atónita, segundo a agência France-Presse.

“Todas estas palavras (...) Este é Gérard Depardieu num set, este é o ambiente que ele impõe”, acrescentou a advogada de Sarah.

“Não é nem Jean Valjean nem Cyrano de Bergerac, nem os homens que interpretou. Ele é Gérard Depardieu e é um misógino!”, disse.

Os advogados também aproveitaram a oportunidade para denunciar os múltiplos ataques que eles e as suas clientes receberam durante o julgamento.

“Mentirosa, histérica, vai chorar!”, gritou por exemplo o advogado do ator, Jérémie Assous, às duas queixosas.

"Não lhe toquei!"

Sarah, a queixosa de 34 anos, afirma que, a 1 de setembro de 2021, o ator colocou "a mão nas [suas] nádegas", entre outras agressões, uma versão que manteve na quarta-feira.

"Nessa noite a sua equipa não estava lá. Saímos do camarim, estava escuro e, no fim do caminho, ele tranquilamente colocou a mão nas minhas nádegas", descreveu aos juízes.

A mulher explicou que o ator a agrediu duas vezes, tocando as suas nádegas e seios. Nas duas vezes, "eu disse não!", exclamou.

Em sua defesa, o premiado ator de filmes como "Cyrano de Bergerac" afirmou que nunca fica sozinho nas rodagens pois está acompanhado da sua equipe: figurinista, caracterizador e segurança.

"Talvez tenha esbarrado nela com as costas no corredor, mas não lhe toquei!", disse o réu de 76 anos, vestido de preto, negando novamente qualquer agressão sexual durante a rodagem.

"Não cometi agressão sexual; agressão é mais grave do que isso, acredito eu", disse o ator, que se defendera no dia anterior das acusações da primeira queixosa, Amélie.

"Mais grave do que o quê?", perguntou a advogada de Sarah, Claude Vincent. "Mais grave do que uma mão nas nádegas. Bem, não toquei nas nádegas", respondeu Depardieu.

Num primeiro momento, a assistente de realização não disse nada sobre o ocorrido até desabafar com o seu superior, que exigiu da produção um pedido de desculpas do ator.

Ele desculpou-se "muito contrariado", lembrou Sarah. Então, transformou a sua vida num inferno, chamou-a de "bufa" e "maluca" além de se recusar a trabalhar com ela, diz.

"Não queria que jovens se aproximassem do camarim porque sou grosseiro!", alegou o ator.

"Disse: 'Vamos deixar as pessoas que se escandalizam por nada. Prefiro que seja um homem'", acrescentou.

"Sou vulgar, sou grosseiro, sou desbocado", mas "não toco", acrescentou o acusado.

Além do julgamento, vinte mulheres acusaram-no de comportamento semelhante, mas a maioria das queixas foi rejeitada porque o prazo já prescreveu.

A atriz francesa Charlotte Arnould foi a primeira a registar uma queixa. Em agosto, o Ministério Público de Paris solicitou que o ator fosse julgado por violações e agressões sexuais.