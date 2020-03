Peti, um polícia, regressa à terra natal, Valan, à procura de descobrir o destino da irmã menor, de que nada soube durante 20 anos e cujo corpo parece ter finalmente aparecido na floresta.

Para além dos seus próprios demónios, Peti vai enfrentar o silêncio e o encobrimento de muitos crimes.

"Valan" é a primeira longa-metragem do realizador húngaro Béla Bagota, que já trabalhou com Ridley Scott em “Perdido em Marte”. A sessão é a 3 de março, pelas 21h15, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli.

