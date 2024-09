A curta-metragem "27", uma coprodução franco-húngara dirigida por Flóra Anna Buda, e a longa-metragem franco-italiana "Chicken for Linda!", de Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, são os vencedores dos prémios europeus de animação Emile, anunciados na segunda-feira.

"Chicken for Linda!" recebeu os prémios de Melhor dos Melhores em Longa-Metragem e de Melhor Animação, enquanto "27" foi premiada como Melhor dos Melhores em Curta-Metragem. O prémio de Melhor Animação em Curta-Metragem foi para "Electra", uma coprodução entre Chéquia, França e Eslováquia, com realização de Daria Kashcheeva.

O prémio Emile de Carreira distinguiu o cineasta estoniano Priit Pärn, que já foi alvo de uma retrospetiva em Portugal, apresentada na Cinemateca Portuguesa e no Cinema S. Jorge, durante a edição de 2018 do Monstra - Festival Internacional de Animação de Lisboa.

O anúncio dos vencedores foi feito na segunda à noite no âmbito do festival de animação ANIMASYROS, a decorrer em Hermópolis, na ilha de Siros, na Grécia.

Os filmes portugueses “Ice Merchants”, “Os Demónios do meu Avô” e “Nayola” estavam nomeados para esta nova edição dos prémios europeus de animação, que regressaram após vários anos de ausência.

“Ice Merchants”, de João Gonzalez, que já esteve entre na lista final de candidatos aos Óscares, foi nomeado nas categorias de Melhor Animação, Melhor dos Melhores, Melhores Fundos e Personagens em Curta-Metragem.

As longas-metragens “Os Demónios do meu Avô”, de Nuno Beato, e “Nayola”, de José Miguel Ribeiro, estavam nomeadas para todas as categorias do universo das ‘longas’: Melhor Argumento, Melhor Banda Sonora, Melhores Fundos e ‘Design’ de Personagens, Melhor Animação e Melhor dos Melhores.

A associação que atribui os prémios europeus de animação foi criada em 2017 por várias figuras do setor, tendo organizado duas edições dos galardões, em 2017 e 2018.

No ano passado, a associação foi “renascida” e uma nova edição dos prémios foi marcada para este ano, no âmbito do festival grego de animação ANIMASYROS.

O diretor do ANIMASYROS, Vassilis C. Karamitsanis, é o presidente do comité organizador dos Emile.

Os prémios europeus de cinema de animação tomam o nome de dois pioneiros franceses das imagens em movimento: Emile Reynaud, inventor do praxinoscópio, e Emile Cohl, realizador de "Fantasmagorie" (1908), obra inicial do cinema de animação.