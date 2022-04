Um estudante chamado Watanuki que vê fantasmas quer uma vida normal. Para se ver livre do que o atormenta, é guiado por uma borboleta até uma loja de uma bruxa onde se lê “posso satisfazer qualquer desejo”. O que se segue é um mergulho num mundo onírico e belo em que cada desejo concedido tem um preço. E ele tem de pesar o que realmente é importante para ele.

Uma superprodução baseada numa manga muito popular de Clamp, onde a imaginação e a grande tradição estética japonesa nos mergulha numa história de fantasia e acção, o filme da realizadora japonesa Mika Ninagawa abre a 42.ª edição do Fantasporto esta sexta-feira, 1 de abril, às 20h45, no Grande Auditório do Teatro Rivoli. Repete dia 6 às 23h15.

