Numa ilha do sul, Tomohiko Kataoka, um programador, trabalha no desenvolvimento da tecnologia da realidade virtual e da neurociência. Num portal vermelho descobre barulhos que tomam a forma de uma

pessoa no mundo virtual. Assim, fica ligada a esta realidade e também a um espírito vingativo, Imajo, que amaldiçoa a ilha e mata as pessoas numa série de mortes violentas por afogamento.

Mais uma ideia original do mestre do horror japonês Takashi Shimizu, realizador de “The Grudge e “Suicide Forest Village”, vencedor do Fantasporto em 2021.

Será apresentado esta quinta-feira, 2 de março, às 21h15, no Batalha Centro de Cinema.

