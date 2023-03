Quando uns jovens delinquentes assaltam a casa de um ourives e da sua mulher, já idosos, o que parecia fácil torna-se numa luta pela sobrevivência. As vítimas tornam-se algozes na boa tradição do cinema Italiano de horror, agora com uso de tecnologia e reviravoltas constantes e inesperadas no argumento.

Filme selecionado para o Terror in the Bay Film Festival. Primeira longa-metragem do realizador Vincenzo Ricchiuto.

Será apresentado esta sexta-feira, 3 de março, às 21h15, no Batalha Centro de Cinema.

Site oficial Fantasporto.