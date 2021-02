Um vídeo não oficial que cruza cenas que se passam cronologicamente ao mesmo tempo mas em locais diferentes no filme "Vingadores: Endgame" e na série "WandaVision" (em exibição no Disney+) tornou-se viral entre os fãs da Marvel e na cultura pop internacional, chegando até a uma das referências especializados no género, o CBR.com.

A curiosidade: o autor é português e chama-se Manuel Paula.

Em causa está o momento conhecido por The Blip, em que, no filme, Hulk consegue reverter a ação em que Thanos matou metade da Humanidade, e que é agora sincronizado com o início do quarto episódio de "WandaVision" que mostra a consequência disso, ou seja, o regresso à vida das vítimas após cinco anos.

Manuel Paula é um fã que elege "Vingadores: Guerra do Infinito", "Thor: Ragnarok" e "Doutor Estranho" como os seus preferidos no Universo Cinematográfico Marvel e tem já um currículo vasto na montagem de vídeos, sempre feitos nos seus tempos livres, tendo partilhado este novo trabalho no próprio dia (29 de janeiro) em que o episódio ficou disponível.

"Sabia à partida que muita gente ia fazer o mesmo (e fizeram de facto), então pensei em fazer um 'edit' mais 'clean' com os logos do filme e da série para parecer algo mais oficial", partilhou com o SAPO Mag, acrescentando que sabia que havia uma grande hipótese de as pessoas partilharem e de dar mais destaque à sua conta no Twitter (a única rede social que não bloqueava o vídeo).

Além do virtuosismo técnico, o impacto emocional em tempo real do The Blip pode ter contribuído para a rápida popularidade.

"As pessoas têm uma outra perceção do evento e o facto da série ainda estar no ar também ajudou bastante", defende Manuel Paula, notando que, apesar da grande visibilidade internacional deste vídeo, até tem outros com mais visualizações nas suas redes sociais.

Essa experiência pode ainda não tê-lo levado diretamente à Marvel, mas algumas empresas de trailers contactaram-no após um dos seus trabalhos ("Marvel Action Vol.5") ter sido elogiado pelo ator Topher Grace e pelo realizador Kevin Smith (que escreveu mesmo que a Marvel devia contratá-lo).

A pandemia e não Thanos acabou por fazer desaparecer essas oportunidades, mas nem tudo se perdeu.

"Deu-me outras oportunidades de trabalhar com pessoas de outros países, estando agora a editar em 'freelance' para uma produtora americana e a trabalhar numa curta-metragem. Valeu o esforço.". garante.