A Festa do Cinema Francês regressa entre 3 de outubro e 8 de novembro para a 20.ª edição, “à grande e à francesa”, que passa por Lisboa, Almada, Coimbra, Porto, Portimão, Setúbal e Beja, foi hoje anunciado.

De acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado, a abertura oficial da 20.ª edição da Festa do Cinema Francês está marcada para 3 de outubro em Lisboa, onde irá permanecerá até dia 13.

“Depois da capital e de Almada (9 a 13 de outubro), o fervilhar da Festa do Cinema Francês espalhará o seu fogo-de-artifício pelas outras cidades portuguesas: Setúbal (4 a 7 de outubro), Coimbra (15 a 19 de outubro), Porto (22 a 27 de outubro), Portimão (5 a 7 de novembro) e Beja (5 a 8 de novembro), podendo vir a alargar o seu périplo”, refere a organização.

Organizada pelo Institut Français du Portugal, pela Embaixada de França e pela SERENA Productions, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, a rede de Alliances Françaises as Câmaras Municipais de Lisboa, Almada, Coimbra, Porto, Portimão, Setúbal e Beja, a Festa do Cinema Francês chega à 20.ª edição “à grande e à francesa”.

A programação deste ano, que será anunciada a 17 de setembro, “afirma uma vez mais os critérios de qualidade e pluralidade com uma forte presença de realizadore(a)s, atores e atrizes como tem sido seu apanágio”.

A 20.ª edição será também “o momento de celebrar a cooperação cinematográfica franco-portuguesa feita de partilha e conhecimento mútuo que se tem cimentado ao longo dos anos, criando um espaço/tempo de encontros e diálogos profissionais, mas também de ‘masterclasses’”.