A Festa do Cinema Francês regressa a 3 de outubro, com uma planeada passagem por nove cidades portuguesas, propondo uma retrospetiva de Chris Marker, o cineasta da mítica curta-metragem "La Jetée" (1962), e duas novas secções, dedicadas à comédia e às coproduções franco-belgas.

De acordo com a organização, num comunicado divulgado hoje, a 25.ª edição da Festa do Cinema Francês vai decorrer até 30 de novembro e contará ainda com as habituais secções "Antestreia", "Inéditos", "Segunda Chance", "Cinema à Mesa" e "CineJovem".

Este ano, a festa vai realizar-se em Lisboa, Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Beja, Viseu, Faro e Lagos, e tem como destaque uma retrospetiva integral do trabalho do cineasta Chris Marker (1921-2012), a ser exibida na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, durante o mês de novembro.

Ao longo de seis décadas, o cineasta, fotógrafo, ilustrador, ensaísta e crítico francês desenvolveu um cinema essencialmente documental, tendo contribuído “decisivamente para a renovação do documentário” e influenciado sucessivas gerações de criadores, graças ao seu estilo de trabalho, “muito pessoal e de forte pendor ensaístico”, destaca a organização.

Entre curtas e longas-metragens, como "Sans Soleil" (1982) ou "Level Five" (1995), a retrospetiva revela mais de meia centena de filmes e vídeos, incluindo títulos realizados para a televisão, trabalhos que apontam para a procura de novas formas por parte de um criador profundamente original cuja curta "La Jetée", feita quase só com fotos para contar a história de um homem enviado para trás no tempo para tentar mudar o destino trágico do mundo, daria origem a "12 Macacos" (1994), de Terry Gilliam, com Bruce Willis e Brad Pitt.

Outro destaque desta programação é a estreia de duas novas secções, intituladas "Rir à grande e à francesa" e "Uma Língua, Múltiplos Olhares - a coprodução franco-belga".

A primeira é um programa especial composto por filmes de comédia, enquanto a segunda integra obras que resultam de coproduções franco-belgas.

Além destas, estão de regresso outras secções já habituais na Festa do Cinema Francês, como é o caso de “Antestreias”, composta por obras recentemente estreadas em França e que estreiam muito brevemente nas salas portuguesas, constituindo, assim, uma oportunidade única para ver estes filmes em primeira mão.

“Filmes inéditos” é outra dessas secções e consiste numa seleção de produções recentes cuja distribuição comercial ainda não está assegurada em Portugal.

A secção “Cinema à Mesa” é composta por filmes dedicados à gastronomia, enquanto a “CineJovem e sessões escolares” debruça-se sobre filmes dedicados ao público mais novo.

“Segunda Chance” é - como o próprio nome indica - uma oportunidade para rever filmes que já estrearam em sala.

Para esta 25.ª edição da Festa, estão programadas dezenas de filmes de diferentes géneros e estilos cinematográficos, cujos títulos serão anunciados brevemente, tal como os nomes dos muitos convidados esperados, entre atores e realizadores.

Quanto ao calendário, a Festa do Cinema Francês vai estar no Cinema São Jorge de 3 a 13 de outubro e na Cinemateca Portuguesa, ambos em Lisboa, de 2 a 30 de novembro.

Saindo de Lisboa, passará por Almada entre 8 e 12 de outubro, por Lagos entre 8 e 11 do mesmo mês, por Faro entre 9 e 11, por Coimbra de 14 a 18, por Viseu de 16 a 18 e por Oeiras de 17 a 25.

A Festa chega no dia 16 de outubro ao Porto, onde se estenderá até 23 de novembro, e passa por Beja nos dias 5 e 6 desse mesmo mês.