A 26.ª edição do Caminhos do Cinema Português adaptou-se ao "ano atípico" que se vive para o setor e decidiu "ignorar" uma das regras do seu regulamento para permitir agora a competição de filmes concluídos desde 31 de julho de 2019 que tenham sido exibidos em televisão, streaming, VoD [Video on demand] ou publicados online, anunciou hoje (25) a organização.

O festival mantém aberta até 15 de setembro uma segunda chamada de filmes para as diferentes secções competitivas, tendo já registado 612 obras que se candidataram, 260 destas de autores portugueses.

As sessões vão decorrer no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), Mini-Auditório Salgado Zenha e outras salas de cinema da cidade, sendo que as sessões dedicadas ao público infantil vão ser agendadas "em contacto com os agrupamentos escolares nas suas instalações", informou.