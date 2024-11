O festival Caminhos do Cinema Português realiza a sua 30.ª edição entre 16 e 23 de novembro em Coimbra, com cerca de 65 horas de cinema português, numa seleção que inclui obras de Miguel Gomes, Salaviza e Margarida Cardoso.

Na seleção competitiva deste festival dedicado ao cinema português, estarão presentes obras como “Grand Tour”, de Miguel Gomes, que abre o Caminhos, “A Flor do Buriti”, de João Salaviza e Renée Nader Messora, “O Melhor dos Mundos”, de Rita Nunes, “Banzo”, de Margarida Cardoso, “On Falling”, de Laura Carreira ou “Manga d’Terra”, de ~, foi anunciado.

O festival vai voltar a ter como epicentro o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), tendo também sessões noutros espaços de Coimbra, como a Casa do Cinema de Coimbra e o Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB), contando com sessões para escolas em Penacova e Mealhada (que também terá programação geral) e reposições em Coruche e Figueira da Foz, afirmou o coordenador do Caminhos, Tiago Santos, durante a conferência de imprensa de apresentação da 30.ª edição do Caminhos.

O coordenador geral do evento realçou que a longevidade do festival se deve à “muita teimosia” das diferentes pessoas que o foram fazendo e que permitiram que este se tornasse no “principal espelho de produção cinematográfica em Portugal”.

Para Tiago Santos, a 30.ª edição apresenta um “programa vasto e completo”, com cerca de 80 horas de cinema, 65 das quais de produção nacional.

A cerimónia de abertura do festival, marcada para o TCSB, irá contar com a entrega do prémio Ethos (atribuído de cinco em cinco anos a personalidades que abriram novos caminhos cinematográficos) a Luis Miguel Cintra, que terá também um ciclo que documenta o trabalho do ator e encenador no cinema.

A secção competitiva principal irá decorrer no TAGV, com sessões à tarde e noite, havendo ainda uma seleção dedicada a filmes produzidos em contexto académico (nacional e internacional), outra dedicada a obras internacionais e o “Turno da noite”, com uma escolha de filmes de áreas como o terror, o erotismo e o ‘gore’, na Casa do Cinema de Coimbra.

Ao longo do festival, haverá também uma seleção dedicada a abordagens que testam os limites da linguagem cinematográfica e programação para públicos jovens.

Durante a conferência de imprensa, o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, vincou que o município tem reforçado o apoio à cultura, tendo aumentado o financiamento a este setor “em 50%”, mostrando-se “comprometido” com aquela área.

Já o vice-reitor da Universidade de Coimbra Delfim Leão realçou que o facto de o festival chegar à sua 30.ª edição mostra uma “marca de durabilidade e resiliência”, num evento que “se distingue no panorama nacional”.

Na sessão, estiveram também presentes o diretor do TAGV, Sílvio Santos, o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, e a vice-presidente da Câmara da Mealhada, Filomena Pinheiro.

A cerimónia de entrega de prémios decorre a 23 de novembro, no TAGV.

O programa completo pode ser consultado em www.caminhos.info.