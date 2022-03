O CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela vai participar no Fórum Mundial da Água, em Dakar (Senegal), de segunda-feira a dia 26, com uma mostra de curtas-metragens sobre a temática da água.

O município de Seia informou hoje, em comunicado enviado à agência Lusa, que o CineEco participa no evento integrado na comitiva portuguesa e apresentará “uma seleção de 24 curtas-metragens alusivas à água”, das edições de 2018 a 2021, que serão exibidas diariamente no Pavilhão de Portugal.

“A participação do único festival português dedicado à valorização ambiental através do cinema também contempla, no primeiro dia do fórum, uma apresentação do percurso dos, já, 27 anos do CineEco”, a cargo de Madalena Cunhal e de Mário Branquinho, em representação do município de Seia e da direção do festival.

É a segunda vez que o festival de Seia participa no Fórum Mundial da Água.

“A primeira foi em 2018, em Brasília, e, tal como então, o CineEco integra a programação do Pavilhão de Portugal, evidenciando os contributos do cinema para a sensibilização e educação ambientais, nomeadamente para as problemáticas da água”.

Subordinado ao tema “Segurança Hídrica para a Paz e o Desenvolvimento”, o evento, que se realiza pela primeira vez na África Subsariana, pretende, segundo a organização, “transformar-se numa plataforma para profissionais e tomadores de decisão no sentido de acelerarem a prioridade de garantir o acesso à água e saneamento para todos”.

“A dinamizar a presença nacional está a ‘Task Force’ DAKAR, que integra representantes da Secretaria-Geral do Ambiente, Agência Portuguesa do Ambiente, Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, Parceria Portuguesa para a Água, Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, empresa Águas de Portugal Internacional, para além da Embaixada de Portugal e da Delegação da AICEP [Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.] em Dakar”.

Ainda de acordo com o município de Seia, como aconteceu em anteriores edições, Portugal “apresentará as competências do setor português da água e a sua capacidade de internacionalização, nomeadamente afirmando o papel relevante da cooperação em língua portuguesa neste setor”.

O festival CineEco é organizado há 26 anos pelo município de Seia, no distrito da Guarda, e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e do Departamento de Ambiente das Nações Unidas.

O CineEco é membro fundador e faz parte da direção da Green Film Network, uma plataforma de 40 festivais de cinema ambiental.