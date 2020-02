A pressão não deverá diminuir: o novo filme agora premiado na Berlinale é uma antologia de duas horas e meia com quatro histórias sobre militares encarregues de execuções e a forma como lutam com as suas ações, lidam com as consequências e testemunham o impacto que isso tem nas pessoas que lhes são mais próximas.

Antes, o filme também fora distinguido com Prémio do Júri Ecuménico, que é independente do festival.

There is no Evil

Não houve prémio para "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, a única produção portuguesa no Festival, presente na nova secção paralela Encontros.

A segunda distinção do palmarés, o Urso de Prata Grande Prémio do Júri, foi para "Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman, um drama sobre uma gravidez adolescente indesejada.

Trata-se da terceira longa-metragem desta realizadora norte-americana, após "It Felt Like Love" (2013) e "Beach Rats" (2017), que ganharam prémios em vários festivais e se tornaram títulos de culto.

Nos prémios de interpretação, o Urso de Prata para Melhor Atriz foi para a Paula Beer por "Undine". A alemã tornou-se conhecida com "Frantz", de François Ozon, que lhe valeu um prémio no Festival de Veneza em 2016.

O prémio de Melhor Ator foi para Elio Germano por "Volevo nascondermi" (Itália). Trata-se de um dos maiores talentos do atual cinema italiano e já partilhou o prémio de Melhor Ator ex-aequo com Javier Bardem no Festival de Cannes de 2010 por "A Nossa Vida".

Este ano não foi atribuído uma das homenagens mais emblemáticas da Berlinale, o Prémio Alfred Bauer, após a revelação do passado nazi do primeiro diretor do festival. No seu lugar surgiu o Urso de Prata Prémio Especial da 70ª Edição da Berlinale, que foi para "Effacer l'historique", da famosa dupla belga Benoît Delépine e Gustave Kervern.

A britânica Helen Mirren foi a homenageada do festival deste ano com o o Urso Honorário.

Elio Germano (Melhor Ator), Baran Rasoulof (a representar o Melhor Filme) e Paula Beer (Melhor Atriz)

PRINCIPAL PALMARÉS

Urso de Ouro para Melhor Filme

"There Is No Evil", de Mohammad Rasoulof (Irão, Alemanha, República Checa)

Urso de Prata Grande Prémio do Júri

"Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman (EUA)

Urso de Prata para Melhor Realização

Hong Sang-soo por "Domangchin yeoja" ("The Woman Who Ran") (Coreia do Sul)

Urso de Prata para Melhor Atriz

Paula Beer por "Undine" (Alemanha/França)

Urso de Prata para Melhor Ator

Elio Germano por "Volevo nascondermi" (Itália)

Urso de Prata para Melhor Argumento

"Favolacce", dos irmãos D'Innocenzo (Itália, Suíça)

Urso de Prata para Extraordinária Contribuição Artística

Para Jürgen Jürges, pelo trabalho de fotografia de "DAU. Natasha", de Ilya Khrzhanovskiy e Jekaterina Oertel (Alemanha, Ucrânia, Grã-Bretanha, Rússia)

Urso de Prata Prémio Especial da 70ª Edição da Berlinale

"Effacer l'historique", de Benoît Delépine e Gustave Kervern (Bélgica, França)

Urso de Ouro para Melhor Curta-Metragem

"T", de Keisha Rae Witherspoon (EUA)