O veterano ator francês Vincent Lindon irá presidir ao júri deste ano do Festival de Cannes que escolherá a cobiçada Palma de Ouro, anunciou a organização esta terça-feira.

O júri liderado por Lindon, que foi um dos protagonistas de "Titane", o vencedor do 2021, irá escolher entre 21 filmes na competição principal do festival de cinema, que decorrerá entre 17 e 28 de maio.

"É uma imensa honra e um grande orgulho que me seja confiada, a meio do tumulto dos acontecimentos que vivemos no mundo, a esplêndida e pesada tarefa de presidir ao Júri do 75.º Festival Internacional de Cinema de Cannes", disse Lindon, de 62 anos, citado no comunicado.

Com 62 anos, Lindon estará acompanhado de oito jurados: a atriz e realizadora britânica Rebecca Hall (que atuou em "Vicky Christina Barcelona"), a atriz indiana Deepika Padukone, a atriz sueca Noomi Rapace, a atriz e realizadora italiana Jasmine Trinca, o cineasta iraniano Asghar Farhadi (que ganhou o Grande Prémio do Júri do concurso com "Um Herói" em 2021), o cineasta francês Ladj Ly, o cineasta norte-americano Jeff Nichols e o cineasta norueguês Joachim Trier.

A programação do festival deste ano, a 75.ª edição de Cannes, é uma mistura de cineastas de títulos de culto "arthouse" e do glamour de Hollywood.

O 'maestro' canadiano do terror David Cronenberg, o cineasta norte-americano James Gray e a francesa Claire Denis estão entre os concorrentes à Palma de Ouro.

Espera-se que os seus trabalhos tragam muitas estrelas à passadeira vermelha, com o cruzamento de ficção científica e terror de Cronenberg, "Crimes of the Future", a ter como protagonistas Kristen Stewart, Léa Seydoux e Viggo Mortensen.

Já Denis regressa com um thriller ambientado na América Central - "The Stars at Noon" - com Taron Egerton e Robert Pattinson.

A presença de Gray, "Armageddon Time", um conto baseado na sua adolescência em Nova Iorque, junta Anne Hathaway, Oscar Isaac, Cate Blanchett e Anthony Hopkins.

Tom Cruise estará presente para a várias vezes adiada antestreia de "Top Gun: Maverick", a sequela do seu grande sucesso de 1986, apresentada fora da competição.