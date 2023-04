Filmes de Wes Anderson, Nanni Moretti, Ken Loach, Wim Wenders, Hiokazu Kore-eda, Nuri Bilge Ceylan, Todd Haynes, Aki Kaurismaki e Marco Bellocchio foram selecionados para a disputa da Palma de Ouro na 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que será atribuída por um júri presidido pelo cineasta sueco Ruben Östlund.

Por agora, são 19 os filmes na lista na competição ao prémio do festival de cinema mais importante do mundo, que mistura veteranos e relativos "estreantes" e, no que é um recorde, inclui seis realizadoras: Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Alice Rohrwacher, Catherine Breillat e Ramata-Toulaye Sy.

A agência France Presse lembra que em toda a história do festival apenas duas realizadoras venceram a Palma d’Ouro: a francesa Julia Ducournau, em 2021, com “Titane”, e a neozelandesa Jane Campion, em 1993, com “Piano”.

Nenhum filme de um realizador português concorrerá à Palma, mas “A Flor do Buriti”, da realizadora brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza, rodado com o povo indígena Krahô, do Brasil, foi selecionado para a secção “Un Certain Regard”.

Os dois autores regressam a uma secção onde, em 2018, venceram o prémio do júri com o filme “Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos” (2018).

Mais de dois mil filmes foram submetidos à seleção oficial e a programação de várias secções foi revelada esta quinta-feira numa sala de cinema em Paris pelo delegado-geral do certame, Thiérry Fremaux, com a nova presidente, a alemã Iris Knobloch, uma antiga executiva da WarnerMedia que sucedeu ao veterano Pierre Lescure e se tornou a primeira mulher na posição na história do festival.

Thiérry Fremaux e Iris Knobloch

Antes já tinham sido confirmadas as antestreias dos importantes "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, e "Indiana Jones e o Marcador do Destino", de James Mangold, ambos fora da competição; de "Jeanne du Barry", de e com Maïwenn, além de Johnny Depp, como o filme de abertura; e a curta-metragem "Estranha Forma de Vida", de Pedro Almodóvar.

O realizador alemão Wim Wenders e o chinês Wang Bing têm uma dupla participação este ano no festival, dentro e fora de competição.

Wim Wenders regressa a Cannes com “Perfect Days”, rodado no Japão, na competição oficial, e “Anselm (Das Rauschen der Zeit)”, nas sessões especiais. O mesmo acontece com Wang Bing, com o documentário “Jeunesse”, na competição, e “Man in Black”, fora dela.

Cannes acolherá ainda o documentário “Retratos Fantasmas”, do realizador brasileiro Kléber Mendonça Filho, “Cerras Los ojos”, o primeiro filme em quase trinta anos do realizador espanhol Victor Erice.

Na próxima semana deverão ser revelados os filmes escolhidos de dois programas paralelos do festival, que contam com seleções e prémios próprios: a Semana da Crítica e a Quinzena dos Realizadores.

Da Semana da Crítica sabe-se que o diretor de fotografia Rui Poças faz parte do júri, enquanto a Quinzena dos Realizadores homenageia “Vale Abraão” (1993), de Manoel de Oliveira, colocando no cartaz oficial uma imagem da atriz Leonor Silveira, protagonista do filme.

A 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 16 a 27 de maio.

Competição pela Palma de Ouro

* "About Dry Grasses" ("Kuru Otlar Üstüne"), de Nuri Bilge Ceylan

* "Anatomie d’Une Chute", de Justine Triet

* "Asteroid City", de Wes Anderson

* "Banel et Adama", de Ramata-Toulaye Sy

* "Club Zero", de Jessica Hausner

* "Fallen Leaves" ("Kuolleet lehdet"), de Aki Kaurismäki

* "Firebrand", de Karim Aïnouz

* "Four Daughters", de Kaouther Ben Hania

* "Il sol dell'avvenire", de Nanni Moretti

* "Jeunesse", de Wang Bing

* "La Chimera", de Alice Rohrwacher

* "La Passion De Dodin Bouffant", de Tran Anh Hung

* "L'été dernier", de Catherine Breillat

* "May December", de Todd Haynes

* "Monster" ("Kaibutsu"), de Hirokazu Kore-eda

* "The Old Oak", de Ken Loach

* "Perfect Days", de Wim Wenders

* "Rapito", de Marco Bellocchio

* "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer

"Um Certain Regard"

(destinado a filmes mais alternaticos e de cineastas menos conhecidos)

* "How to Have Sex", de Molly Manning Walker

* "Los Delincuentes", de Rodrigo Moreno

* "Goodbye Julia", de Mohamed Kordofani

* "A Flor do Buriti" ("Crowrã"), de João Salaviza e Renée Nader Messona

* "Simple comme Sylvain", de Monia Chokri

* "The Mother of All Lies", de Asmae El Moudir

* "Los Colonos", de Felipe Galvez

* "Agure", de Baloji Tshiani

* "The Breaking Ice", de Anthony Chen

* "Rosalie", de Stephanie di Giusto

* "The New Boy", de Warwick Thornton

* "If Only I Could Hibernate" ,de Zoljargal Purevdash

* "Hopeless", de Kim Chang-hoon

* "Terrestrial Verses", de Ali Asgari e Alireza Khatami

* "Rien a perdre", de Delphine Deloget

* "Les Meutes", de Kamal Lazraq