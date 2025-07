Foi um dos grandes acontecimentos da Comic-Con de San Diego: no sábado, os participantes tiveram direito a uma primeira apresentação do novo 'thriller' espacial de ficção científica "Projeto Hail Mary", protagonizado por Ryan Gosling, antes da sua estreia nos cinemas em março de 2026.

O trailer, divulgado a 30 de junho, teve números de outro mundo: 400 milhões de visualizações a nível global na primeira semana.

Segundo a empresa britânica WaveMetrix, o número tornou-se o recorde para o trailer de um filme original, ou seja, que não é uma sequela ou nova versão de outro filme. Também passa a ser o melhor lançamento para uma produção da Amazon MGM Studios, seja as marcas combinadas ou apenas MGM ou Amazon.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



Os realizadores Christopher Miller e Phil Lord com Ryan Gosling, o escritor Andy Weir e o argumentista Drew Goddard

Gosling participou num painel da convenção com a dupla de realizador Christopher Miller e Phil Lord, além do argumentista Drew Goddard e do escritor Andy Weir — cujo romance anterior, "Perdido em Marte", também foi transformado num filme nomeado para os Óscares, liderado por Matt Damon.

Baseado no livro homónimo de Weir, lançado em 2021, "Projeto Hail Mary" acompanha o astronauta Ryland Grace (Gosling), um professor de ciências que acorda e descobre que foi recrutado para uma missão espacial para salvar a Terra de uma ameaça solar existencial.

Gosling descreveu a sua personagem como "um tipo assustado que precisa fazer algo impossível".

"Sabia que seria brilhante, porque é o Andy [Weir]", disse Gosling à plateia.

"Levou-me a lugares onde nunca estive. Mostrou-me coisas que nunca tinha visto. Foi tão comovente quanto engraçado, e fiquei... não só impressionado, mas também emocionado."

Por sua vez, Weir disse que foi "muito giro" ver o seu livro ganhar vida e elogiou Gosling por dar "várias camadas a esta personagem que criei".

Lord e Miller, a dupla vencedora do Óscar por trás dos filmes de animação do Homem-Aranha "Aranhaverso", falaram sobre os desafios de rodar um filme "louco e ambicioso" que se passa em grande parte dentro de uma nave espacial.

"Tivemos que construir uma nave espacial inteira em dois modos de gravidade e, em seguida, construímos um túnel enorme em grande escala", disse Miller.

"É uma loucura construir um túnel com cerca de 30 metros de comprimento, ocupando um estúdio inteiro."

O evento também exibiu vários excertos do filme, recebendo uma resposta positiva dos fãs, que notaram o vínculo formado entre a personagem de Gosling e um extraterrestre chamado Rocky.

"O relacionamento entre estas duas personagens é o coração do filme", disse Miller.

"Adorei", elogiou a participante April Rodriguez, que também leu o livro, sobre o filme.

"Simplesmente nunca imaginei que seria assim. Portanto, foi bem giro."

Star Trek

Holly Hunter na Comic-Con de San Diego a 26 de julho de 2025

A Comic-Con, que atraiu cerca de 130 mil fãs para a convenção em San Diego, na Califórnia, recebeu o universo "Star Trek" no palco principal no início do sábado para apresentar os seus próximos lançamentos.

Milhares de fãs esgotaram o salão para assistir a cenas exclusivas da quarta temporada de "Star Trek: Strange New Worlds" antes da estreia na plataforma Paramount+ (SkyShowtime em Portugal).

Um excerto mostrou o Capitão Christopher Pike, interpretado por Anson Mount, num episódio inteiro em que o elenco é retratado como se fossem fantoches do estúdio de Jim Henson.

Os fãs também puderam conferir em primeira mão uma nova série, intitulada "Star Trek: Starfleet Academy", liderada por Holly Hunter.

A vencedora do Óscar interpreta Nahla Ake, a chanceler da Academia e capitã da USS Athena, que, num excerto exibido na Comic-Con, dá as boas-vindas a uma nova classe de cadetes.

"Foi muito interessante receber a oferta para ser a capitã, mas também poder combinar isso com a chancelaria", disse a atriz..

"A capitã está lá para analisar situações de emergência e depois delegar. E a chanceler está lá para orientar, colaborar e ter uma empatia tremenda.

"Foi uma combinação maravilhosa de coisas", acrescentou.