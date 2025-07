O Festival de Cinema AVANCA está de regresso a Estarreja, no distrito de Aveiro, de 23 a 27 de julho, com 75 filmes inéditos em Portugal, dos quais 38 em estreia mundial, informou a organização na terça-feira.

“Ao longo de cinco dias, 75 filmes inéditos em Portugal vão estar em competição pelos prémios do festival. Destes filmes, 38 vão ser exibidos em estreia mundial, em boa parte com a presença dos autores que [os] apresentarão”, refere o Cine Clube de Avanca, que coorganiza o festival com a Câmara de Estarreja.

Em competição vão estar longas e curtas-metragens, filmes de ficção, documentários, animações, experimentais e produzidos com Inteligência Artificial, filmes de realidade virtual e de 360º, entre outros.

As sessões de cinema acontecem no Auditório Paroquial de Avanca, todos os dias a partir das 10h00 e até à meia-noite. Todos os filmes exibidos são legendados em português e ou inglês.

Para além da entrega dos prémios da edição de 2024, a sessão de abertura da 29.ª edição do AVANCA, que decorre na quarta-feira à noite, fica marcada pela estreia mundial de “Vasco da Gama – o Mar Infinito”, o novo filme de Cláudio Jordão que está integrado nas comemorações dos 500 anos da viagem de Vasco da Gama.

“Esta obra, apadrinhada pelo município de Sines, traça o percurso histórico do descobridor numa recriação criativa em animação tridimensional inspirada na azulejaria portuguesa”, refere a organização.

Ainda no mesmo dia será apresentado um espetáculo autoral de ‘videomapping’ nas paredes exteriores do Auditório Paroquial de Avanca, sobre a obra de Fernando Gonçalves Lavrador, que foi o primeiro vice-presidente e secretário do Clube Português de Cinematografia.

Com autoria de Alexandre Martins e Ana Gabina, esta obra é completada por uma instalação vídeo na Escola Egas Moniz.

O Festival AVANCA iniciou-se já no dia 18, com sessões diárias não competitivas, que permitiram rever os premiados do ano passado, os filmes que participam no projeto de formação e motivação “avancaGIGANTES”, uma longa-metragem italiana produzida por um festival parceiro, os filmes de “AVEIRO Capital Portuguesa da Cultura 2024” e a retrospectiva do realizador sérvio Goran Radovanovic.

O 29.º AVANCA 2025 é uma organização do Cine-Clube de Avanca e município de Estarreja com o apoio do Ministério da Cultura, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Turismo Centro, Junta de Freguesia e Paróquia de Avanca, Agrupamento de Escolas de Estarreja, para além de várias entidades locais, nacionais e estrangeiras.