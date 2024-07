A 28.ª edição do Festival de Cinema de Avanca vai contar este ano pela primeira vez com duas comédias na competição internacional de longa-metragem, revelou hoje o diretor do certame, António Costa Valente, do Cine-Clube de Avanca.

“Vamos ter pela primeira vez, naquilo que é a programação da competição internacional, duas longas-metragens que são comédias. Portanto, vamos ter um momento muito particular”, disse Costa Valente, na apresentação do festival, que decorre de 24 a 28 de julho em Estarreja, no distrito de Aveiro.

Costa Valente destacou ainda a exibição nesta categoria de um terceiro filme, que tem a ver com os bombardeamentos da NATO na cidade de Belgrado, na Sérvia.

“É um ano onde está garantido que vamos ter cinema de grande qualidade e, sobretudo, vamos ter um espaço de felicidade, que é fundamental neste momento”, observou.

Costa Valente referiu ainda que um dos momentos altos do festival terá lugar na sessão de abertura, na noite do dia 24, com a presença, do maestro António Victorino de Almeida, que compôs a música para o filme “The gold bed deviations”, da realizadora Regina Mourisca, que será exibido na mesma altura.

“Vai ser um momento muito especial poder ouvir a sua nova composição, o seu espaço de génio que ali está presente, uma música absolutamente brilhante”, disse Costa Valente.

Na sessão de abertura, que terá lugar no Auditório Paroquial de Avanca, vão também ser entregues os prémios aos filmes galardoados em 2023.

A noite do dia 25 vai ser preenchida com cinema de terror comemorando os 20 anos do filme “A Curva”, de David Rebordão, que, segundo Costa Valente, “foi o mais visto até hoje do cinema português de curta-metragem no ‘You Tube’”.

A 28.ª edição do Festival de Cinema de Avanca conta com cerca de 50 filmes a concurso, de entre os mais de dois mil filmes inscritos.

Será atribuído um prémio ao melhor trabalho de cada categoria: Cinema (curtas e longas- metragens), Televisão, Vídeo, Séries de Televisão, filmes VR e Trailer/Videoclipe. Também serão atribuídos prémios, entre outros, à melhor Animação, ao melhor Ator/Atriz e à melhor Direção de Imagem.

O júri internacional será constituído por personalidades internacionais convidados pela organização.

Na mesma ocasião, o vice-presidente da autarquia, João Alegria, sublinhou que este festival é já uma referência no âmbito dos festivais de cinema, colocando Avanca, Estarreja e o país no mapa do cinema a nível mundial.

O autarca aproveitou ainda a oportunidade para desafiar as entidades nacionais para “acolher a grande produção que se faz em Avanca”.

Antes desta cerimónia, a Câmara assinou um protocolo com o Cine-Clube, tendo em vista a entrega de um apoio financeiro de 25.500 euros para o Festival e de 10.000 euros para o Avanca Film Fund, um fundo de apoio à produção de cinema no concelho.

O Festival Avanca acontece todos os anos com organização do Cine-Clube de Avanca e do município de Estarreja e o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual/Ministério da Cultura, Instituto Português do Desporto e da Juventude e Turismo Centro de Portugal, entre outras entidades.