Segundo comunicado da organização, vão estar em competição “A Grande Paródia”, de André Carvalho, “Carnaval Sujo”, de José Miguel Moreira, “Com Sono, Mas Não Durmo”, de Tiago Bastos Nunes, “Death on Tape”, de Pedro Miguel Costa, “O Intruso”, de Hugo Pinto, “Karaoke Night”, de Francisco Lacerda, “Loop”, de Ricardo M. Leite, “Mata”, de Fábio Rebelo, “Mirror Room”, de David Seguro, “Petrichor”, de Gustavo Silva, “Porque Odeias o Teu Irmão?”, de Pedro Martins e Inês Marques, e “O Silêncio”, de Pedro Caldeira e Paulo Graça.

Fora de competição vão estar as curtas-metragens “Sábàtina”, de Rafael dos Santos, e “O peculiar crime do estranho Sr. Jacinto”, de Bruno Caetano.

O MOTELX vai também apresentar as microCURTAS, filmes de terror com um máximo de dois minutos, filmados com telemóvel ou tablet, e disponíveis no canal de Youtube do evento, sujeitos a votação do público.