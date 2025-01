O festival de cinema independente norte-americano Sundance começou quinta-feira no coração das Montanhas Rochosas do Utah quando os profissionais de Hollywood estão a ser diretamente afetados pelos incêndios devastadores de Los Angeles.

Apesar dos mais de mil quilómetros entre Park City e Salt Lake City, onde serão exibidos 88 filmes de 33 países e territórios até ao próximo dia 2, e a cidade californiana os efeitos das chamas ativas desde 7 de janeiro não são esquecidos.

Participantes no Sundance foram diretamente afetados e, por vezes, a catástrofe é referida indiretamente nos seus filmes.

Os organizadores do prestigiado evento falaram com cineastas "que perderam as suas casas ou foram desalojados" antes de virem apesar de tudo para o Utah, relata o diretor do festival, Eugene Hernandez.

À agência noticiosa France Presse o responsável faz eco das muitas "histórias comoventes de pessoas que fugiram das suas casas com discos rígidos debaixo dos braços" para salvar filmes.

O filme "Didn't Die" de Meera Menon, sobre 'zombies' que sobrevivem a um apocalipse, foi rodado nas casas da realizadora e da equipa de produção em Altadena, agora destruídas.

"Filmámos o filme e alguns dias depois (...) perdemos as nossas casas", conta a realizadora indiano-americana Meera Menon, que com o seu marido, co-argumentista, viram a sua casa arder, bem como as do produtor e do editor.

"Nós os quatro perdemos tudo (...) Altadena era realmente a nossa casa de sonho", diz, quase em lágrimas.

Sundance apresentou um programa eclético um mês antes de ocorrer, com estrelas de Hollywood ao lado de jovens realizadores promissores, nem todos americanos.

Na noite de abertura, foi apresentado o filme "Jimpa", da australiana Sophie Hyde, que conta como uma mãe, interpretada pela estrela britânica Olivia Colman, viaja para Amesterdão com o seu filho que não se conforma com o género, interpretado por Aud Mason-Hyde, filho da realizadora, para ver o avô, interpretado por John Lithgow.

"Rebuilding", do norte-americano Max Walker-Silverman, é protagonizado pelo britânico Josh O'Connor enquanto rancheiro que perde tudo num terrível incêndio.

Decorrerá ainda a estreia mundial de "The Thing with Feathers", um filme britânico baseado num romance em que Benedict Cumberbatch interpreta o pai de filhos jovens confrontados com a morte da mulher e da mãe.

A cantora e atriz norte-americana Jennifer Lopez estará pela primeira vez no festival com "Kiss of the Spider Woman", de Bill Condon, uma adaptação para o ecrã de um musical da Broadway baseado num romance do escritor argentino Manuel Puig.

A atriz nativo-americana Lily Gladstone, nomeada para um Óscar em 2024 por "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, vai aparecer em "The Wedding Banquet", um 'remake' da comédia romântica "Best Man", de Ang Lee, de 1993.

O rapper A$AP Rocky e o apresentador de televisão Conan O'Brien também participam em "If I Had Legs I'd Kick You".

A série de televisão de culto "The Bear" também estará no centro das atenções, com a sua estrela Ayo Edebiri a contracenar com John Malkovich no 'thriller' "Opus", sobre a investigação de um jovem escritor sobre o desaparecimento de uma lenda da música pop.

A ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern estará no Utah para promover o documentário "Prime Minister".

Dois outros trabalhos de não-ficção abordam a guerra na Faixa de Gaza, incluindo "Coexistence, My Ass!", que segue a ativista pacifista israelita Noam Shuster Eliassi, que se tornou comediante de stand-up ao criticar a devastadora ofensiva militar do seu país no território palestiniano.

"Como ativista, mal chegava a 20 pessoas e, com um vídeo viral a gozar com ditadores, chego a 20 milhões", disse à AFP, divertida, confessando-se "stressada" com a receção do filme.