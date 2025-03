Sundance, o influente festival de cinema norte-americano cofundado por Robert Redford, mudar-se-á a partir de 2027 para uma nova sede no estado do Colorado, anunciaram esta quinta-feira os organizadores.

Nas últimas quatro décadas, Sundance celebrou o melhor do cinema independente todos os invernos em Park City, no estado do Utah, tendo como pano de fundo as Montanhas Rochosas, com temperaturas de congelar e a uma altitude de 2150 metros.

Mas à medida que o festival cresceu em tamanho e importância, muitos participantes queixavam-se de como era caro participar. Os residentes locais também viam com maus olhos a peregrinação anual dos pesos pesados ​​de Hollywood e o trânsito nas ruas da sua pequena cidade tomada por uma tropa de carrinhas de luxo.

Os planos de mudança foram discutidos durante muitos anos, com mais de cem localidades inicialmente interessadas em receber o festival.

De uma lista final de três candidatos, Boulder, no Colorado, venceu os rivais Salt Lake City, no Utah, e Cincinnati, em Ohio.

"Boulder é uma cidade artística, tecnológica, montanhosa e universitária. É o lugar onde o Festival pode construir e florescer", disse Amanda Kelso, diretora executiva do Instituto Sundance, em comunicado.

Robert Redford acrescentou no texto que “a mudança é inevitável” e que estava “grato” à “comunidade de Boulder”.

Universidade do Colorado

Com muitas salas disponíveis, Boulder é uma cidade de 100 mil habitantes e próxima de Denver, capital do estado, e a duas horas e meia de avião de Los Angeles. A Universidade recebe 38 mil estudantes, um público com grande potencial, e é servida por um auditório com dois mil lugares.

“Esta decisão garantirá que o festival continue o seu trabalho de assumir riscos, apoiando histórias inovadoras, abraçando a independência e entretendo e entusiasmar o público”, disse Redford.

“Estou ansioso para ver o que o futuro trará para o festival lá”, acrescentou.

A pequena cidade destacou-se como favorita entre os finalistas.

Ao contrário de Salt Lake City, está localizada num estado liberal, governado por democratas. E quanto a Ohio, o Colorado é vizinho do Utah e partilha a sua dramática paisagem montanhosa.

Sundance tem sido uma plataforma fundamental para o lançamento das carreiras de muitos dos principais cineastas da indústria.

Cerca de quatro mil filmes foram exibidos em Park City, .

Tratam-se principalmente de filmes novos e independentes de realizadores emergentes, embora ao longo dos anos o festival também tenha atraído estrelas e estúdios de Hollywood.

Entre as produções que estrearam no festival estão “Cães Danados”, o primeiro filme de Quentin Tarantino; "Foge", de Jordan Peel, "Whiplash", de Damien Chazelle, "Boyhood" e "Before Sunrise", de Richard Linklater, e "Sexo, Mentiras e Vídeo", de Steven Soderbergh.

A próxima edição do festival de Sundance, que acontecerá de 22 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026, será a última na sua cidade de origem.