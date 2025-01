O primeiro grande encontro da indústria cinematográfica dos EUA desde que os incêndios devastaram Los Angeles começará quinta-feira no Festival de Sundance, onde os destaques incluem um novo musical com Jennifer Lopez e um drama sombrio com Benedict Cumberbatch.

A peregrinação anual de Hollywood às Montanhas Rochosas para estrear os filmes independentes mais aguardados do próximo ano está a ocorrer em circunstâncias sombrias, após os incêndios que mataram pelo menos 27 pessoas e paralisaram a capital do entretenimento.

Os líderes do festival mantiveram longas conversas com os cineastas, incluindo aqueles 'que perderam casas ou foram desalojados' pelos incêndios, antes de decidirem seguir em frente, disse Eugene Hernandez o diretor do Sundance.

Os organizadores ouviram 'histórias angustiantes de pessoas que fugiram das suas casas, evacuando... com os seus discos rígidos debaixo do braço" para garantir que os seus filmes sobrevivessem, contou à agência France-Presse (AFP).

“Todos querem apenas olhar e seguir em frente... será um bom momento de reencontro e comunidade.”, notou.

Entre os 88 filmes exibidos em Park City, no estado do Utah, está "Rebuilding", sobre um fazendeiro que perde tudo num incêndio.

“Assume uma pungência adicional para quem o verá na próxima semana”, revela o diretor do festival.

Josh O'Connor, conhecido pela série "The Crown" e o filme "Challengers", desempenha o papel principal.

“É um filme incrível e que achamos importante mostrar, baseado nesse espírito de resiliência. Acho que será especialmente comovente para as pessoas verem.”, disse Kim Yutani, a diretora de programação de Sundance.

J-Lo, Cumberbatch

A grande estrela Jennifer Lopez traz o seu primeiro filme a Sundance, uma nova versão de "O Beijo da Mulher Aranha".

De Bill Condon, o realizador de "Dreamgirls", o filme baseia-se na adaptação para a Broadway do famoso romance do autor argentino Manuel Puig.

Lopez interpreta Aurora, uma diva do cinema cuja vida e papéis são discutidos por dois prisioneiros incompatíveis enquanto formam uma ligação improvável na sua cela sombria.

Embora remeta para os grandes musicais da Era de Ouro de Hollywood, com os seus figurinos fabulosos e a "atuação musical arrasadora" de Lopez, o filme é uma abordagem mais dramática e independente do género, destacou Hernandez.

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch protagoniza outra adaptação literária, “The Thing With Feathers”, baseada no romance experimental e poético de Max Porter sobre um marido enlutado e dois filhos pequenos.

“É um daqueles papéis suculentos onde os grandes atores adoram dar uma dentada”, disse Yutani.

Tragédia familiar e paternidade também são os temas de “Omaha”, com John Magaro (“Vidas Passadas”) num 'papel emocionalmente forte' que pode significar prémios, de acordo com Yutani.

Já Olivia Colman interpreta uma mãe que leva o seu filho adolescente não binário a visitar o seu avô gay (John Lithgow) em “Jimpa”.

O rapper A$AP Rocky e o apresentador Conan O'Brien compõem o elenco eclético à volta de um mistério de "If I Had Legs I'd Kick You".

E Ayo Edebiri, atriz da série "The Bear", junta-se a John Malkovich para o 'thriller' “Opus”, sobre uma jovem escritora que investiga o misterioso desaparecimento de uma lendária estrela pop.

Música, política

Jacinda Ardern

A música também é um tema proeminente na seleção de documentários de Sundance, que lançou vários dos mais recentes filmes de não-ficção vencedores do respetivo Óscar.

Um novo documentário 'imperdível' de Jeff Buckley apresenta imagens nunca antes vistas de “três mulheres muito importantes na sua vida, incluindo a mãe”, disse Yutani.

Elegance Bratton explora as raízes da 'house music' de Chicago com "Move Ya Body: The Birth of House", enquanto o oscarizado realizador Questlove examina o pioneiro do funk Sly Stone em "Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)".

A política voltará a ter destaque.

A antiga primeira-ministra neolandesa Jacinda Ardern é esperada na cidade para promover o documentário sobre os bastidores "Prime Minister".

O realizador de "The Jinx", Andrew Jarecki, explora a violência e a corrupção no sistema prisional dos EUA com "The Alabama Solution".

E, dias após o acordo de cessar-fogo em Gaza ter entrado em vigor, a realizadora palestiniana-americana Cherien Dabis apresentará o seu novo filme 'inovador' "All That's Left of You", que terá uma estreia altamente proeminente no sábado à noite no maior auditório de Sundance.

“Isso não é acidental. Este é realmente especial”, disse Yutani.

“Nunca vi um filme sobre uma família palestiniana contado desta forma.”, reforçou.

O Festival de Cinema de Sundance de 2025 decorre entre 23 de janeiro e 2 de fevereiro.