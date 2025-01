Jennifer Lopez trouxe uma mistura inebriante do musical de Hollywood dos anos 1950 e drama de prisão a Sundance com o seu novo filme "Kiss of the Spider Woman" ["O Beijo da Mulher Aranha"], que foi aplaudido de pé no festival de cinema independente no domingo.

O filme musical, sobre dois companheiros de cela incompatíveis que formam um vínculo íntimo improvável durante a ditadura militar argentina dos anos 1970, era a sessão mais aguardada no festival deste ano, que normalmente se concentra em títulos mais alternativos e documentários.

"É sobre como o amor pode curar qualquer divisão. Estas duas pessoas que não poderiam ser mais diferentes juntas nesta cela - não importa a sua sexualidade, as suas crenças políticas. Nada disso", disse a atriz na passadeira vermelha à agência France-Presse (AFP), onde se apresentou com um vestido em forma de teia.

“É exatamente o tipo de história que precisamos ver agora”, acrescentou.

Baseado na adaptação para a Broadway do romance do autor argentino Manuel Puig, "Kiss of the Spider Woman" é dirigido por Bill Condon, mais conhecido por sucessos de bilheteira como “Dreamgirls”, “Chicago” e os últimos filmes da saga Twilight”, mas a sua grande oportunidade de visibilidade foi em Sundance com “Deuses e Monstros” (1998), que lhe viria a valer mais tarde o Óscar de Melhor Argumento Adaptado.

O realizador disse à AFP que o envolvimento de Lopez sem dúvida que ajudou o filme a conseguir financiamento, mas que também “sabia que ela era a única pessoa que poderia desempenhar este papel”.

"Porque é uma diva. Não temos assim tantas divas nas nossas vidas. Não sei se deixou de ficar na moda", contou.

Tonatiuh, Jennifer Lopez e o realizador Bill Condon

Diego Luna interpreta Valentin, um prisioneiro político duro e idealista que sofre torturas horríveis por parte do regime, mas recusa-se a revelar os seus segredos revolucionários.

Ele vê-se forçado a ficar numa cela com Molina (Tonatiuh), um condenado LGBTQ que foi enviado secretamente para obter informações.

Molina começa a presentear Valentin com o enredo do seu musical favorito de Hollywood – mostrado em extensos 'flashbacks', protagonizado por Jennifer Lopez como a glamorosa diva Ingrid Luna, que começa a entrelaçar-se com a narrativa da prisão.

“Quando li, pensei comigo mesma: 'Este papel foi feito para mim, este é o papel para o qual nasci, é este.' E tive que esperar, mas valeu a pena”, disse a atriz.

"Foi um desafio da mesma forma que os filmes independentes são desafiantes... tempo limitado, dinheiro limitado."

Como a maioria dos filmes em Sundance, o filme está à venda, com os produtores a esperar desencadear uma leilão entre os estúdios de Hollywood e as plataformas de streaming.

Incêndios sem controlo

Meghann Fahy, Lily LaTorre, Max Walker-Silverman e Josh O'Connor a 26 de janeiro

Ainda em Sundance, Josh O'Connor assistiu à estreia de "Rebuilding", um drama sobre vítimas de incêndios florestais que se tornou tragicamente oportuno após os que ocorreram em Los Angeles.

A estrela britânica de “The Crown” e “Challengers” interpreta um cowboy discreto e desamparado que perde o seu rancho no Colorado e todos os seus bens num incêndio.

A sua personagem vive numa roulote num campo de emergência federal, onde terá de descobrir um novo propósito e construir ligações como uma comunidade que desconhece.

O'Connor disse à AFP que os recentes incêndios de Los Angeles, que mataram mais de duas dezenas de pessoas e destruíram milhares de casas, tornou o filme mais comovente - mas que há paralelos positivos a traçar.

“Uma das coisas que ouvi muito vindo de Los Angeles é este sentimento de unidade na cidade”, explicou.

“Acho que é isso que aborda este filme – a comunidade a unir-se para apoiar uns aos outros, que não podemos fazer isto sozinhos e que o isolamento não é bom para nós. Acho que a relevância é essa", esclareceu.

Benedict Cumberbatch em Sundance a 25 de janeiro

Anteriormente, Benedict Cumberbatch já apresentara “The Thing With Feathers” no festival com sede em Utah, uma meditação surreal sobre a dor e o luto.

O ator de “Sherlock” e “Doutor Estranho” é o protagonista, um viúvo que luta para criar sozinho dois filhos pequenos num filme baseado no romance experimental e poético de Max Porter.

Como sugerido pelo título, a personagem de Cumberbatch é visitada por um corvo de quase dois metros e meio de altura – uma manifestação inesperadamente literal da sua dor não processada.

Sundance decorre até ao próximo domingo.