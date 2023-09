A cineasta norte-americana Sofia Coppola revisita o mito Elvis Presley com "Priscilla" esta segunda-feira no Festival de Veneza.

Apenas um ano após o sucesso de "Elvis", o filme de Baz Luhrmann, Coppola volta a explorar a relação do "rei do rock" com a sua esposa, a jovem Priscilla, que conheceu na Alemanha enquanto cumpria o serviço militar. Ela tinha apenas 14 anos, ele 24.

Priscilla é interpretada pela cantora e atriz Cailee Spaeny e Elvis pelo australiano Jacob Elordi.

Na corrida ao Leão de Ouro com outros 22 filmes, o filme é baseado nas memórias da ex-esposa de Elvis, de quem se separou no início dos anos 1970, quando o cantor estava imerso numa espiral autodestrutiva pelo uso de drogas.

Vencedora do Óscar pelo argumento de "Lost in Translation - O Amor é Um Lugar Estranho" (2003), da Palma de Ouro em 2006 por "Marie Antoinette", Sofia Coppola é uma cineasta que ganhou fama como independente graças a festivais como o de Veneza, onde ganhou o Leão de Ouro por "Somewhere - Algures", em 2010.

Tanto ela como os atores de "Priscilla" beneficiaram de uma exceção especial do poderoso sindicato americano SAG-AFTRA, que lidera a greve que paralisou Hollywood, para promover no estrangeiro este filme produzido fora do âmbito dos grandes estúdios de Hollywood.

A greve de atores, que se somou à dos argumentistas, provocou a ausência de grande parte das estrelas e cineastas americanos no Lido.

“É muito difícil sentarmo-nos e ver um filme sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso amor”, disse Priscilla Presley na conferência de imprensa ao mesmo tempo que começaram a cair lágrimas dos olhos.

Recompondo-se, acrescentou: "A Sofia fez um trabalho incrível. Ela fez o trabalho de casa, conversámos algumas vezes e realmente disse-lhe tudo o que podia".

Apesar de ter 14 anos quando conheceu Elvis, Priscilla insistiu no encontro com os jornalistas que ele não se aproveitou da sua juventude.

"Foi muito difícil para os meus pais compreenderem que o Elvis poderia estar tão interessado em mim e porquê. E realmente acho que foi porque eu era mais uma ouvinte”, contou.

"Elvis abria o seu coração para mim sobre tudo na Alemanha: os seus medos, os seus sonhos, a perda da mãe – que nunca, jamais, superou. E fui eu quem realmente se sentou lá a ouvi-lo e a dar-lhe conforto. Essa foi realmente a nossa ligação. Embora eu tivesse 14 anos, na verdade era um pouco mais velha na vida - não em números. Essa foi a atração", continuou.

"As pessoas pensam: ‘Ah, foi sexo’. Não, não foi. Nunca tive sexo com ele. Ele era muito gentil, muito gentil, muito adorável, mas também respeitava o facto de eu ter apenas 14 anos. Estávamos mais alinhados em mentalidades e esse era o nosso relacionamento", esclareceu.

E continuou: "Não sabia por que ele confiava tanto em mim, mas ele confiou. E nunca, jamais, contei a quem quer que fosse que estava a andar com ele, e essa era outra questão que adorava, o facto de eu nunca me ter descaído sobre ele de forma alguma. (...) Portanto, construímos uma relação e ela continuou até eu me ir embora. E não foi porque não o amava – ele era o amor da minha vida. Foi o estilo de vida que foi tão difícil para mim, e acho que qualquer mulher se pode identificar com isso".

"Mas isso não prejudicou o nosso relacionamento, continuámos muito próximos. E, claro, tínhamos a nossa filha e eu fazia questão de que ele a visse sempre. Foi como se nunca nos tivéssemos separado", concluiu.