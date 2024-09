A longa-metragem “Sempre”, da realizadora Luciana Fina, “um filme tão potente quanto desencantado sobre o 25 de Abril de 1974”, vai abrir o festival de cinema DocLisboa, a 17 de outubro, anunciou hoje a organização.

O festival, marcado de 17 a 27 de outubro em várias salas da capital, pretende gerar “uma conversa entre um presente, um passado e um futuro, onde convergem, de formas diversas e inesperadas, uma série de reflexões necessárias sobre o cinema do nosso tempo”, lê-se em nota de imprensa.

A abertura dar-se-á com o documentário “Sempre”, filme de montagem da realizadora italiana Luciana Fina a partir dos arquivos da Cinemateca Portuguesa, de imagens de cinema que acompanharam a preparação e o processo da revolução.

Este filme teve estreia no festival de cinema de Veneza, em Itália, e resulta ainda de um convite que a realizadora, radicada há 30 anos em Portugal, recebeu da Cinemateca para fazer uma instalação artística, “Sempre – A palavra, o sonho e a poesia na rua”, que esteve patente até junho em Lisboa.

Outra das novidades anunciadas para o 22.º DocLisboa é o filme de encerramento, com “O dia que te conheci”, do realizador brasileiro André Novais Oliveira, descrito como “uma espécie de comédia romântica involuntária”.

Com a totalidade da programação a ser anunciada a 01 de outubro, o festival revelou hoje ainda que estarão, na secção “Riscos”, filmes que “experimentam com a materialidade da película fílmica e da luz, com as possibilidades da montagem e com a relação entre a presença, ou ausência, dos corpos e o espaço que os rodeia”.

No programa estão vários filmes até agora inéditos em Portugal, como “Traité de bave et d'éternité” (1951), de Isidore Isou, e “Phantoms of Nabua” (2009), de Apichatpong Weerasethakul.