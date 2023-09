O Festival Internacional de Curtas-Metragens de Faro (Farcume) vai realizar a sua 13.ª edição, entre sexta-feira e domingo, na cidade de Faro, com a exibição de 34 filmes de sete países, anunciou hoje a organização.

Organizado pela Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro (Faro 1540), o festival apresenta uma seleção diversificada de curtas-metragens de cineastas locais e internacionais, selecionadas entre um conjunto de mais de 350 obras de 31 países submetidas a concurso, especificou a associação em comunicado.

Participam na edição deste ano 34 curtas-metragens de Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, México e Irão, divididas em três sessões pelos três dias.

De acordo com a organização, os filmes refletem as preocupações que povoam a sociedade contemporânea e apresentam uma perspetiva reflexiva de grandes causas da atualidade, como é o caso da violência doméstica, igualdade de género, alterações climáticas e migrações.

As projeções vão decorrer no auditório 3HB Faro, no antigo Cineteatro de Santo António, na baixa da cidade, realçando “a memória deste espaço e a sua ligação ao cinema e às artes perpetuando-o na memória coletiva da cidade de Faro e dos farenses”.

Segundo os organizadores, o Farcume “está comprometido” com a divulgação e promoção do cinema e com a formação de públicos, fazendo já parte da programação cultural da cidade da capital algarvia, “como local de encontro de realizadores, atores, amantes do cinema e de entusiastas das curtas-metragens”.

As exibições decorrem entre sexta-feira e domingo a partir das 21h00 e têm entrada livre.