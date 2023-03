Documentários sobre a cantora brasileira Miúcha, sobre o trabalho criativo dos Clã e sobre os Earth vão ser exibidos no festival de cinema IndieLisboa, a partir de 27 de abril, revelou a direção.

O festival cumpre a 20.ª edição entre 27 de abril e 7 de maio, tendo anunciado o primeiro lote de filmes da programação, todos da secção “IndieMusic”.

Entre a dezena de filmes revelados está “Miúcha, a voz da bossa nova” (2022), de Liliane Mutti e Daniel Zarvos, sobre a cantora brasileira que morreu em 2018.

Recorrendo ao arquivo pessoal da artista, o filme “resgata a perspetiva feminina” da Bossa Nova e aborda “as dificuldades de se ser mulher no mundo do espetáculo dos anos 1960 e 1970”.

No IndieLisboa serão ainda exibidas as duas partes do filme “Na Sombra”, de Joana X, que acompanha a preparação do álbum “Véspera”, dos Clã e cujo lançamento “foi subitamente interrompido pela pandemia”.

Destaque ainda para a estreia do filme “Even Hell has its Heroes”, de Clyde Petersen, sobre a banda pós-rock/metal Earth, fundada em 1989 pelo norte-americano Dylan Carlson.

Entre outras propostas da “IndieMusic” estão “Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis)”, de Anton Corbijn, sobre “a dupla de designers do estúdio inglês Hipgnosis, responsável por capas memoráveis de álbuns icónicos”, e “CAN and me”, de Michael P. Aust e Tessa Knapp, que “celebra a vida e o trabalho de Irmin Schmidt, membro fundador da lendária banda alemã CAN”.

A 20.ª edição do IndieLisboa terá programação no cinema São Jorge, Culturgest, Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal.