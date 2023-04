O Festival IndieLisboa vai dedicar o Foco Silvestre da edição deste ano ao “Trabalho e Movimento Sindical”, antecipando os 50 anos dos 25 de Abril, anunciou a organização.

“Quatro eixos de programação foram trabalhados por diferentes equipas de programadores do festival. Estes quatro eixos – O Trabalho Digno, As Fábricas e os Trabalhadores em Movimento, Ferramentas de Trabalho e Profissão: Trabalho – deram lugar a quatro sessões de curtas-metragens, e um convite, em que se evoca a forma como os temas do trabalho e do movimento sindical têm estado presentes no cinema, onde se privilegiou uma abordagem livre, não dogmática”, pode ler-se num comunicado da organização que menciona a presença, neste foco, de filmes de António Campos, Manoel de Oliveira, Harun Farocki ou Ben Russell.

O mesmo texto refere que foi convidado “o projecto FILMar, operacionalizado pela Cinemateca Portuguesa, a idealizar em conjunto um subprograma dentro do foco. Revoltas, Trabalho e Mão-de-obra explora o contexto português ligado ao mar, através de um olhar sobre o trabalho neste contexto”.

Também na quarta-feira, o IndieLisboa revelou que o festival deste ano vai abrir com “Something You Said Last Night”, de Luis De Filippis, e encerrar com “The Adults”, de Dustin Guy Defa.

O festival cumpre a 20.ª edição entre 27 de abril e 7 de maio.