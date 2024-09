O Festival MATE, evento que junta música, arte, tecnologia e educação, regressa nos de 19 a 22 de outubro ao Convento de São Francisco, em Coimbra.

No dia 21 de outubro, o grande destaque é o cineconcerto do filme "Central do Brasil", que vai contar com a participação dos compositores Antonio Pinto e Jaques Morelenbaum, que se vão juntar à Orquestra Clássica do Centro para um espetáculo no Grande Auditório do Convento São Francisco, em Coimbra.

O clássico do cinema brasileiro de Walter Salles será projetado na íntegra, com os diálogos e efeitos sonoros originais, enquanto a banda sonora será tocada ao vivo. O projeto foi concebido por Anselmo Mancini, que desenvolveu toda a tecnologia do espetáculo e transcreveu a música original do filme.

A segunda edição do Festival MATE em Portugal decorre de 19 a 22 de outubro e promete "oferecer a oportunidade de experienciar o melhor da criatividade através de performances musicais de artistas consagrados e emergentes, workshops inovadores, palestras especializadas, exposições de arte e muito mais".