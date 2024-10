O MATE – Música, Arte, Tecnologia e Educação, que acontece pela segunda vez em Coimbra, propõe-se a juntar em Coimbra artistas, curadores, editoras, diretores e produtores de vários pontos do mundo, contando com ‘showcases’ de músicos, exposições, instalações e outros eventos por parte de projetos selecionados, a grande maioria relacionados com a música.

O festival conta também com uma proposta de programação própria para o grande auditório do Convento São Francisco, da qual se destaca um cine concerto do filme “Central do Brasil”, em que os compositores da banda sonora original, Antonio Pinto e Jaques Merlenbaum, juntam-se à Orquestra Clássica do Centro para apresentar aquele clássico do cinema brasileiro.

Um encontro entre o Coro de Mulheres da Fábrica, de Coimbra, com a cantora galega Uxía Domínguez Senlle, um concerto do coletivo Tanto-Mar de Coimbra juntamente com o músico brasileiro Arnaldo Brandão e a apresentação do resultado de uma residência artística do grupo Pataca do Norte, da Guiné-Bissau, com músicos das escolas de samba da Mealhada são outras das propostas do festival para o grande auditório.

“Ao longo dos quatro dias do festival, profissionais das indústrias culturais e criativas, bem como agentes de outros setores socioeconómicos, terão acesso a inúmeras oportunidades de ‘networking’ e ‘speed meetings’, tornando o MATE numa plataforma de empreendedorismo criativo que estabelece pontes entre a economia, a inovação e a criatividade”, realçou a organização, na nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

O MATE terá ‘showcases’ de artistas como Zudizilla, emmy Curl ou Jonathan Ferr, uma mostra de construtores de instrumentos, um mercado criativo, um espaço expositivo e vários DJ set terminam cada um dos dias do festival.

Ao todo, estarão presentes mais de 100 projetos selecionados de cerca de 700 candidaturas de mais de 20 países diferentes, num evento que trabalha sobretudo no eixo entre a Península Ibérica e a América Latina.

“Além disso, a presença de projetos europeus provenientes de países como França, Reino Unido e Alemanha tornará esta edição do MATE numa verdadeira plataforma internacional, permitindo aos participantes não só partilhar experiências e conhecimentos, mas também criar uma rede colaborativa única e de alcance global dentro de uma comunidade vibrante”, sublinhou a organização.